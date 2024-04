C’est certainement LE plus gros succès de ce début d’année 2024, FF7 Rebirth aura très largement marqué 2024 grâce à une aventure absolument épique à tous les niveaux. Pourtant, tout n’est pas tout rose non plus. À sa sortie, le jeu avait un sérieux problème avec son mode graphique censé améliorer les performances par exemple, qui ne donnait qu’un vilain filtre flouté, pas très glorieux pour un gros jeu PS5. Mais depuis, le jeu a reçu plusieurs patches, et le problème est corrigé. Malheureusement, ses récentes mises à jour ont posé un autre souci majeur, et cette fois, ça rend carrément le jeu impossible à terminer à 100%.

Vous allez enfin pouvoir terminer FF7 Rebirth à 100% !

Les complétistes suent de grosses gouttes depuis des jours puisqu’il est pour le moment difficile, si ce n'est impossible, de terminer FF7 Rebirth à 100% et encore moins d’imaginer décrocher le précieux trophée de platine. La raison ? Le plantage d’une quête au Gold Saucer qui demande de performer dans le tableau des scores de certains mini-jeux. Manque de bol, si la mission n’est pas infaisable, elle ne se valide malheureusement pas à cause d’un vilain bug. Les retours ne se sont pas faits attendre et les joueurs ont rapidement remonté l’info.

Comme on pouvait s’y attendre, même si ça fait un petit moment maintenant que le pépin est présent, Square Enix a fini par prendre la parole. Pas de solution malheureusement, mais le studio nous informe qu’il a conscience du problème et qu’il travaille activement dessus. SE déclare même qu’un correctif sera déployé au prochain patch et que tout devrait finalement rentrer dans l'ordre !

Il faudra juste être encore patient quelques jours, en attendant, vous pouvez toujours compléter le reste des missions et revenir au Gold Saucer lorsque le patch sera déployé. Il existe bien d’autres solutions alternatives que nous avions partagées dans un précédent article, mais dans la mesure où les correctifs arrivent, on aurait tendance à vous recommander de les attendre. Il ne manquerait plus que vous vous retrouviez avec des sauvegardes corrompues...