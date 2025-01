FF7 Rebirth revient sur le devant de la scène pour les sorties jeux vidéo de janvier 2025. Non pas pour une version Xbox Series X|S ou une nouvelle édition PS5, mais bien pour son portage PC qui sera disponible officiellement le 23 janvier 2025. Comme d'habitude, il faut s'attendre à toutes les technologies utilisées sur cette plateforme à l'image du DLSS de Nvidia. Si vous êtes un joueur nomade, la compatibilité avec le Steam Deck de Valve a également été confirmée.

Des cadeaux pour fêter le second lancement de FF7 Rebirth

FF7 Rebirth arrive sur PC et devrait asséner une claque aux joueuses et joueurs de la plateforme. Et l'expérience devrait satisfaire tous les profils puisqu'il sera par exemple possible de choisir le nombre de PNJ à l'écran, et ceux pour économiser des ressources si vous n'avez pas renouvelé votre machine. À l'occasion de cette sortie, Square Enix et Twitch s'associent pour des contenus gratuits Final Fantasy 7 Rebirth à récupérer prochainement, mais à plusieurs conditions.

Tout d'abord, cela concerne la version PC de FF7 Rebirth, et il faut jouer sur cette plateforme pour en profiter. Ensuite, étant donné qu'il s'agit de Twitch Drops, il est nécessaire de passer par le service dédié aux streamers. Ces Tcontenus gratuits sont donc offerts si vous regardez vos streamers préférés FF7 Rebirth du 23 janvier au 5 février 2025 pendant 10 à 30 minutes. Si vous avez rempli ces conditions, vous devriez obtenir les récompenses suivantes :

Charme Mogrigri : cet accessoire augmente d'un certain taux le nombre de ressources extraites

: cet accessoire augmente d'un certain taux le nombre de ressources extraites Ensemble de survie : cette sélection d'objets, contenant par exemple des potions et des éthers, vous aidera dans votre aventure

Pour information, ce contenu gratuit « Kupo Charm & Survival Set » est toujours offert avec la démo PS5 de FF7 Rebirth. Ces DLC peuvent être débloqués et transférés pour la version complète du RPG de Square Enix.

Pour obtenir ces cadeaux gratuitement c’est très simple. Rappelez-vous cependant que vous n’avez que jusqu’au 5 février 2025 pour faire cette démarche, sachant que vous pouvez laisser tourner un stream en tâche de fond si vous n'avez pas envie de réellement regarder la diffusion. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops de FF7 Rebirth :

Liez vos comptes Square Enix et Twitch

Regardez vos streamers favoris jouer à FF7 Rebirth sur PC pendant au moins 30 minutes pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois le temps de visionnage atteint, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Square Enix depuis la version PC de FF7 Rebirth pour recevoir les récompenses

Source : Twitch.