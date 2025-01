« Je pense que nous devons offrir le jeu au plus grand nombre de joueurs possible » a déclaré Yoshinori Kitase à propos de FF7 Rebirth. Si le producteur s'est dit satisfait des ventes jusque-là, il a aussi concédé au micro d'IGN Brésil qu'ils ne « pouvaient pas être exclusifs à une plateforme » en raison de l'ampleur des jeux actuels. Et ce ne sont pas des paroles en l'air puisque Final Fantasy VII Rebirth sera disponible le 23 janvier 2025 sur PC.

Les configurations PC de FF7 Rebirth révélées en image

L'exclusivité PS5 de FF7 Rebirth n'aura même pas durer un an, puisque le portage PC fait partie des grosses sorties jeux vidéo de janvier 2025 à ne pas manquer. Comme pour Final Fantasy 7 Remake et son extension Intergrade en leur temps, ça permettra aux PCistes de découvrir la suite des aventures de Cloud et des autres personnages emblématiques de cet épisode dans les meilleures conditions.

Et comme à chaque sortie du genre, les joueuses et joueurs se posent une question : « Vais-je avoir besoin de vendre un rein pour faire tourner le jeu » ou encore « est-il nécessaire d'avoir un PC de guerre pour y jouer » ? La réponse est non. FF7 Rebirth a dévoilé l'information que tous les joueurs PC attendaient, à savoir le traditionnel aperçu des configurations « Minimale », « Recommandée » et « Ultra ». Cette suite sera t-elle gourmande ? Eh bien pas vraiment. La config Recommandée reste raisonnable au regard des spécificités annoncées, de même que l'Ultra. Sauf que là, ce qui coince, c'est encore et toujours les tarifs demandés pour faire tourner les jeux en Ultra.

Dans tous les cas, la version PC de FF7 Rebirth vous demandera 155 Go d'espace libre sur votre SSD, et 16 Go de RAM. Comme toujours, ces configurations sont données avec des réglages bien définis. Vous remarquerez aussi des petites notes sur l'image qui indiquent qu'une carte graphique avec 12 Go de mémoire ou plus est conseillée si vous avez une télé ou un écran 4K.

Source : Square Enix.