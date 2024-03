FF7 Rebirth n'est pas qu'un enchantement visuel et de gameplay. Sa bande-son divine y est aussi pour beaucoup, et quelque chose de très excitant se prépare à son égard !

Vous pourrez en effet bientôt écouter la somptueuse bande-son de FF7 Rebirth d'une nouvelle manière. Un orchestre multimédia souhaitant vous faire littéralement vivre ces morceaux déjà cultes va en ce sens partir en tournée. On vous détaille la partition.

FF7 Rebirth se la joue chef d'orchestre

Sur de nombreux points, FF7 Rebirth est une véritable œuvre d'art rendant un vibrant hommage au jeu légendaire original. Parmi ses plus grands points forts, une sublime réadaptation de la cultissime bande-son originale. Celle-ci émerveille nos moindres voyages dans le vaste monde ouvert du jeu. Elle a même le mérite de s'adapter à la situation, passant par exemple sans transition d'un morceau contemplatif à un morceau adapté aux combats. Et que dire des musiques de boss, menant tambour battants Cloud et ses amis dans des batailles absolument épiques ?

Pour rendre hommage à ce chef d'œuvre en soi, un orchestre multimédia a annoncé une tournée mondiale. « Immergez vous dans le monde de l'un des jeux les plus visionnaires de tous les temps avec cette expérience de concert multimédia sensationnelle ! ». Les arrangements symphoniques de la bande-son imaginée par Nobuo Uematsu-sama, Mitsuto Suzuki, Masashi Hamauzu et tant d'autres seront ainsi sublimés par une centaine de musiciens. En guise de chef d'orchestre, nous aurons le renommé Eric Roth aux commandes.

Réservez vos places avant que Sephiroth ne rafle tout !

Qui dit tournée mondiale de l'orchestre FF7 Rebirth dit forcément un passage sur Paris. Celui-ci aura lieu le 9 novembre 2024 au Palais des Congrès, à 14 h. Attention toutefois, l'ouverture de la billetterie va arriver bien plus tôt : le 15 mars à venir, également à partir de 14 h ! Si vous souhaitez vivre cette expérience musicale, ne ratez donc pas le créneau, les places risquant d'être rapidement prises d'assaut.

Pour réserver votre billet, rendez-vous sur le site dédié à la tournée. Des billets VIP seront également mis en vente, avec des petits bonus bien sympathiques. Vous aurez en effet droit à une place de premier ordre au Palais des Congrès. Après le concert, vous pourrez enfin rencontrer le chef d'orchestre Eric Roth et le compositeur Masashi Humauzu, pour leur demander notamment photo et autographe. Ce n'est certainement pas le Gold Saucer, mais le divertissement sera malgré tout clairement au rendez-vous !