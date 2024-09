Malgré de nombreuses mises à jour, FF7 Rebirth a encore du mal à briller sur PS5. La faute à un mode Performance encore assez disgrâcieux et flou, et à un mode Fidélité nettement plus beau, mais saccadé à cause d'un framerate bien plus limité. Au moins sur ce jeu-là, la PS5 Pro semble bien marier le meilleur des deux mondes. Mais le prix en vaut-il la chandelle ?

Matéria Graphismes de FF7 Rebirth au niveau maximal sur PS5 Pro

Développé sur l'Unreal Engine 4, FF7 Rebirth souffle encore techniquement le chaud et le froid sur la PS5 de base. En dépit de l'ajout via un patch de variantes au mode Performance permettant de plus ou moins concilier Performance et Fidélité, le vaste monde ouvert dépeint par Square Enix dans cette seconde partie du Remake de FF7 a des difficultés à montrer son plein potentiel. Entre alors en scène la PS5 Pro, avec son GPU plus puissant épaulé par la technologie d'upscaling par machine-learning exclusive qu'est le PSSR.

Grâce à cela, FF7 Rebirth montre enfin pleinement ce qu'il a dans le ventre, avec une exquise qualité d'image, de près comme de loin, et surtout en toute fluidité. C'est comme qui dirait le jour et la nuit entre la version PS5 de base et la version PS5 Pro. Cependant, une amélioration aussi flagrante justifie-t-elle les 800 (ou 920 en comptant le lecteur vendu séparément) euros demandés par Sony pour profiter à fond de FF7 Rebirth, aussi excellent soit-il, si l'on met de côté ses écueils techniques ?

Une belle Matéria qui vaut son pesant de gils ?

Sur le papier, la PS5 Pro permet de véritablement faire briller les grosses exclusivités Sony dernièrement sorties, comme FF7 Rebirth, mais aussi Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Marvel's Spider-Man 2 ou encore The Last of Us Part II Remastered. Mais quid des grosses sorties à venir, sur des moteurs plus récents ? Des titres sous Unreal Engine 5 comme Black Myth Wukong peuvent-ils afficher leur plein potentiel ? La partie semble loin d'être gagnée pour l'avenir, et notamment GTA 6, où les 60 fps constants seraient « extrêmement difficiles » à maintenir.

Est-ce qu'investir autant d'argent pour enfin jouer de manière optimale à des jeux sortis depuis des mois/années comme FF7 Rebirth est une manœuvre pertinente, sans garantie que tel sera le cas pour les titres plus gourmands attendus dans un avenir plus ou moins proche ? Cela dépendra de la sensibilité de chacun.

