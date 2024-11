Les fans de FF7 ont de quoi être excités. Square Enix a annoncé une nouvelle collection de figurines Masterline dédiées à Final Fantasy 7 Rebirth. Cette série mettra en vedette Cloud, Zack, et Sephiroth dans des versions ultra-détaillées, qui promettent d’être de véritables chefs-d’œuvre pour les collectionneurs.

Des figurines à couper le souffle pour FF7 Rebirth

Présentées dans une vidéo officielle FF7 Rebirth, ces figurines montrent un niveau de finition impressionnant. Chaque détail est minutieusement reproduit : expressions faciales réalistes, équipements emblématiques comme la Buster Sword, et même l’aile noire iconique de Sephiroth. Avec une échelle 1/4, ces modèles mesurent près de 50 centimètres, leur conférant une présence imposante et spectaculaire.

Comme pour les autres figurines Masterline, ces modèles risquent d’afficher un tarif élevé. À titre de comparaison, la figurine de 2B de NieR: Automata coûte 949 euros, tandis que celle de Fullmetal Alchemist atteint 2324 euros. On peut donc s’attendre à des prix similaires pour ces nouvelles pièces.

Pour l’instant, Square Enix n’a pas encore dévoilé les prix exacts, les dates de sortie ou les options de précommande. Cependant, les collectionneurs peuvent déjà s’attendre à des accessoires interchangeables, comme des armes alternatives pour Cloud et Zack.

Des options pour tous les fans

Si ces figurines de luxe semblent inaccessibles, pas de panique. Square Enix propose également des alternatives plus abordables, comme des figurines en acrylique ou d’autres produits dérivés. De quoi satisfaire les fans sans dépasser leur budget. Avec cette nouvelle collection, Square Enix montre une fois de plus son savoir-faire et son respect pour l’héritage de FF7. Ces figurines ne sont pas seulement des objets de collection, elles célèbrent l’univers du jeu et ses personnages cultes.

En attendant plus d’informations sur les prix et la disponibilité, cette collection fait déjà rêver. Si vous êtes un fan de la saga, ces modèles pourraient bien devenir les pièces maîtresses de votre collection. Reste à voir si votre portefeuille suivra !

Source : Square