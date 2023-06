Nouveau jour, nouvelle déclaration des équipes de FF7 Rebirth. A l’honneur aujourd’hui, le système de combats, le gameplay et les changements apportés.

La licence Final Fantasy n’en finit plus de faire les gros titres. Quand ce n’est pas la prochaine sortie, FF16, ce sont les rumeurs autour de Final Fantasy 9 Remake qui sont ravivées. Et quand ce n’est ni l’un ni l’autre, ce sont les développeurs de FF7 Rebirth qui continuent de donner des nouvelles de la suite au travers de déclarations banales qui ne manquent pas d’amuser la Toile. Tous les voyants sont donc au vert pour une annonce lors du septième jour, qui surviendra comme par hasard, le 8 juin soit le jour de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2023. Le cinquième petit message quotidien est arrivé.

De nouvelles mécaniques de gameplay dans FF7 Rebirth

A ce stade, difficile de douter de la présence FF7 Remake 2 à la conférence du Summer Game Fest 2023. Beaucoup pensaient que Square Enix ne communiquerait sur ce second épisode de la trilogie que plus tard, après la sortie de Final Fantasy 16. Il semblerait néanmoins que l’éditeur japonais en ait décidé autrement. Depuis quelques jours maintenant, le compte officiel du jeu publie chaque jour une image avec une déclaration des développeurs répondant à une question. Celle du 6 juin 2023 s’attarde sur le système de combat et le gameplay. Alors y a-t-il des changements à prévoir ? La réponse est oui. Cependant, comme à chaque fois, les mots du ponte de FF7 Rebirth sont assez vagues.

« Dans Final Fantasy 7 Rebirth, de nouveaux camarades se battront à vos côtés. Vous pourrez aussi coopérer avec les membres de votre équipe de façon plus proche que jamais», explique Teruki Endo, directeur des combats de FF7 Remake 2. Il faudra sans doute attendre une présentation ou une bande-annonce pour en savoir plus. On se souvient en revanche que Satoru Koyama - programmeur principal des combats du jeu, avait exprimé son envie de s’inspirer de Final Fantasy 12 pour la suite.

L'IA des alliés aussi améliorée ?

« J'aimerais créer une IA capable de jongler avec une variété de techniques et de magies. Mon objectif est de surpasser le système gambits de FF12. J'aimerais également consacrer plus d'énergie aux aspects qui soutiennent le joueur, comme le Mode Classique, où les personnages combattent automatiquement », avait-t-il alors déclaré. Les équipes devraient donc également apporter un soin particulier à l’intelligence artificielle des alliés. Quoi qu'il en soit, les choses progressent en interne. Yoshinori Kitase, producteur, a assuré que le développement avance comme convenu et sans encombre. Une date de sortie doit encore être définie en interne. Pour mémoire, FF7 Rebirth est, aux dernières nouvelles, toujours attendu cet hiver.