Final Fantasy 7 est à son prime avec le deuxième volet du remake ! Sorti en février dernier sur PS5, FF7 Rebirth nous en met plein les yeux avec sa direction artistique sublime, ouvrant grand les portes de Midgar où était enserré le précédent opus.

Épisode pivot dans cette nouvelle trilogie FF7, Rebirth ne devait pas louper le coche. Et il semble bien satisfaire les fans, malgré quelques bugs que les développeurs s'attèlent à corriger rapidement. Mais le jeu de Square Enix aurait pu être un petit peu différent... En effet, une autre production est venu eperturber les plans initiaux. Il a donc fallu s'adapter en cours de route.

Ce détail modifié en cours de route dans FF7 Rebirth

Le livre Final Fantasy VII Rebirth Ultimania est enfin accessible et il a beaucoup de choses à nous apprendre sur le dernier opus de la franchise. Notamment, un détail qui a dû être changé pendant la production à cause de la sortie de... Crisis Core, sorti sur consoles et PC fin 2022.

© Square Enix.

Le remake de ce classique de la PSP fait le pont entre les deux premiers opus du revival FF7. Suivant Zack dans sa propre quête, il vient combler des éléments de scénarios tout en épaississant l'écriture de personnages bien connus, à l'image de la très appréciée Aerith.

Cependant, cette relecture comporte un élément qui a conduit Tetsuya Nomura a repenser Rebirth sur un aspect : son titre. De fait, le directeur créatif voulait que la deuxième partie du remake de FF7 soit intitulé « Reunion », soulignant les retrouvailles plutôt que la renaissance, comme c'est le cas avec le titre actuel. Or, Crisis Core est lui-même sous-titre « Final Fantasy VII Reunion ».

Compte tenu de l'importance accordée par les créateurs aux noms, ce choix a été un pincement au cœur pour Nomura. Pour la suite, celui-ci ne donne pas d'indice sur le troisième et dernier volet des remake de FF7. Toutefois, on peut déjà s'attendre à ce qu'il ne s'appelle pas Final Fantasy 7 Reunion.