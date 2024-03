Il est assurément LE jeu de ce début d’année, FF7 Rebirth a convaincu la grande majorité de la presse et une bonne partie des joueurs PS5. Et même si le jeu n’est pas le succès attendu partout à travers le monde, il n’en reste pas moins sacrément populaire. Alors que beaucoup de ceux l’ayant eu à sa sortie l’ont déjà terminé, ou sont en bonne voie de le faire, quelques joueurs acharnés tentent de décrocher le saint Graal, le précieux Trophée Platine. Manque de bol, il semblerait que la chose soit actuellement plus difficile que prévu.

Un gros bug fait tout planter sur FF7 Rebirth

Quoi de plus rageant que de passer plusieurs dizaines d’heures et de se retrouver face à un mur, bloqués par quelque chose qui n’est pas de notre ressort. C’est exactement ce qu’il se passe en ce moment avec FF7 Rebirth. Près d’une centaine d’heures de jeu dans les pattes et au moment de décrocher l’un des trophées les plus longs à obtenir et tout plante, vous empêchant ainsi de terminer votre jeu à 100%.

C’est la mésaventure de plusieurs joueurs qui a fait remonter l’information sur les réseaux sociaux. Le trophée "Mercenaire Ultime", qui demande de terminer l’intégralité des quêtes du jeu, ne se débloquerait pas correctement à cause d’un plantage lors d’une quête secondaire au Golden Saucer. Un problème qui ne bloque pas la progression de la trame principale, mais bel et bien l’obtention du précieux Trophée Platine. Heureusement, il y a déjà des solutions.

Quelques contournements en attendant une vraie solution

Si les déclencheurs du bug ne sont pas vraiment connus, certains joueurs ont quand même réussi à trouver une parade au problème. Il semblerait en effet que le bug se soit infiltré avec le dernier patch en date. Un utilisateur Reddit conseille donc aux joueurs possédant une version physique de désinstaller leur jeu en conservant toutes les données de sauvegarde, puis de réinstaller la galette en version 1.0. Le trophée se débloquerait ainsi de lui-même par la suite. D’autres affirment qu’il est possible d’obtenir ledit trophée en mode difficile sans rien toucher, tandis que certains ont simplement installé et désinstallé leur jeu (version physique ou numérique) sans même changer de version.

Obscur donc, mais dans de très nombreux cas, le trophée reste malheureusement bloqué. Square Enix doit certainement être à l’œuvre à l’heure qu’il est et un patch devrait naturellement être déployé prochainement pour corriger le souci. Il n’empêche que si vous comptiez platiner FF7 Rebirth dans les jours à venir, il va falloir soit contourner le problème, soit croiser les doigts pour que ça passe sans. Si ça bloque en revanche, il faudra être patient jusqu’au correctif. Vous voilà prévenus.