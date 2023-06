Sept jours pour sept déclarations. On s’y attendait, c’est bien Tetsuya Nomura qui est venu conclure cette série de teasing autour de FF7 Rebirth. Et la surprise que tout le monde attend se confirme toujours plus.

Nouveau jour, nouvelle prise de parole des développeurs de Final Fantasy 7 Rebirth. Cela fait désormais une semaine qu’un membre de l’équipe vient répondre à des questions de la façon la plus banale, ce qui n’a pas manqué de créer quelques memes au passage. La dernière en date ? Oui le second épisode de la trilogie aura bien de nouvelles musiques. On a vu plus croustillant comme informations, mais la septième était attendue au tournant. Elle allait confirmer, ou non, si la diffusion d’une nouvelle bande-annonce de FF7 Remake 2 était imminente. Tous les voyants étaient au vert, et comme prévu c’est Tetsuya Nomura en personne qui est venu conclure ce teasing.

FF7 Rebirth au Summer Game Fest 2023 ? Ça se confirme

Le compte rebours touche à sa fin. Depuis une semaine maintenant Square Enix donne des nouvelles de FF7 Rebirth au travers de déclarations quotidiennes postées sur ses réseaux sociaux. En partant du principe qu’il y aurait une nouvelle image par jour, à raison de sept au total pour faire honneur au numéro de l’épisode en question, alors ce teasing s’arrêterait pile le jour de la conférence du Summer Game Fest 2023. Ce n’était à ce stade encore qu’une théorie plus que probable. Cependant, Tetsuya Nomura a pris la parole pour cet ultime point afin de confirmer ce dont beaucoup soupçonnaient.

« A quand les prochaines informations sur FF7 Rebirth ? », pose la question du jour. Ce à quoi le directeur créatif de renom répond simplement : « Nous en dévoilerons plus bientôt. » Pas besoin d’aller chercher loin avec tous les signes et ce teasing finalement assez peu subtil. A quelques jours de la sortie de Final Fantasy 16, FF7 Remake 2 devrait donc enfin donner de ses nouvelles. On peut s’attendre à une nouvelle bande-annonce lors de la conférence du Summer Game Fest 2023 de ce soir et pourquoi de nouveaux détails.

Plusieurs questions restent en suspens, notamment sur la nouvelle histoire, la possibilité du monde ouvert, les compagnons qui seront présents dans ce second épisode et bien entendu les nouveautés de gameplay. « Dans Final Fantasy 7 Rebirth, de nouveaux camarades se battront à vos côtés. Vous pourrez aussi coopérer avec les membres de votre équipe de façon plus proche que jamais », avait promis il y a quelques jours Teruki Endo, directeur des combats de FF7 Remake 2.