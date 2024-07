S’il y a bien un Final Fantasy qui s’en sort bien mieux que tous les autres réunis, c’est bien FF7. C’est certainement LE jeu de référence pour la plupart des fans de la licence. Final Fantasy 7 a été décliné en une multitude de jeux, de versions et de spin-off depuis la sortie de l’opus originel dans les années 90. Parmi eux, en plus des deux très bons remakes, s’il y a bien un jeu qui est tout particulièrement apprécié, c’est FF7 Ever Crisis.

L'un des meilleurs jeux FF7 se met à jour

Ce nom ne vous dit rien ? Pourtant, c’est un véritable carton. FF7 Ever Crisis est un jeu gratuit iOS et Android. En plus de revenir sur les grands événements du célèbre jeu, il est également l’un des rares jeux à proposer de nouveaux angles. C’est notamment grâce à lui que l’on peut en savoir plus sur l’enfance de Sephiroth et ce n’est pas la seule chose appréciée du jeu. Son gameplay, bien que gacha, plaît énormément, tout comme ses graphismes et sa capacité à réellement raconter des histoires écrites. En bref, FF7 Ever Crisis est très apprécié. Du coup, le jeu ne désemplit pas et est régulièrement mis à jour.

Un personnage adoré par les fans, enfin jouable !

Il y a peu, ce dernier a même reçu un patch très attendu par les joueurs. Une mise à jour XXL qui permet de jouer l’un des héros les plus appréciés de la franchise, Vincent Valentine. Depuis 97 le beau vampire fait tourner des têtes. Sa simple présence dans FF7 Rebirth a rendu hystérique un paquet de fans et ce dernier est donc désormais jouable dans FF7 Ever Crisis. Au menu, un gameplay unique évidemment, mais aussi une campagne rien que pour lui pour développer son histoire.

La mise à jour ajoute également pas mal de contenu. En plus des chapitres histoire inédits, vous pourrez retrouver un nouveau donjon, une nouvelle bannière Limit Break qui permet notamment de retrouver l’arme fétiche de Vincent, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité pour les guildes. Désormais, ces dernières pourront vous permettre de débloquer de nouveaux bonus pour tous les membres (apparition d’ennemis rares, augmentation du taux de chance pour le loot d’objets, etc.). Il sera aussi possible de remporter des médailles en accomplissant des missions uniques pour ensuite améliorer des armes spéciales, et un mode compétitif entre guildes, un Rush Boss, est désormais disponible avec un grand nombre de récompenses à la clé. En bref, pas mal de nouveautés et tout ça est totalement gratuit, comme le jeu.

FF7 Ever Crisis est disponible sur iOS et Android uniquement.

Source : Square Enix