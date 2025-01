Dans la grande famille des Final Fantasy, il y a FF7. C’est certainement le jeu le plus apprécié de toute la franchise et en tout le plus exploité. On ne compte plus le nombre de spin-offs et maintenant remake, dont fait l’objet le jeu original. L’un d’eux est d’ailleurs gratuit et extrêmement apprécié, il s’agit de FF7 Ever Crisis. Un free-to-play disponible sur iOS et Android qui retrace de long en large et en travers le scénario de Final Fantasy 7 avec des mécaniques gacha et surtout des pans narratifs inédits. Par exemple, c’est tout de même le seul jeu à avoir traité en détail le passé de Sephiroth, méchant iconique du jeu et plus globalement de la licence tout entière d'ailleurs.

FF7 Ever Crisis va recevoir une belle mise à jour gratuite

Prochainement, le jeu recevra une nouvelle mise à jour attendue, son fameux chapitre 8. L’histoire continue donc et on se dirige vraisemblablement vers le Village de la Fusée.

Comme à chaque fois, la mise à jour apportera son lot de nouveautés, de missions et d’objets, mais il y aura aussi cette fois un nouveau personnage jouable, ce bon vieux Cid. Il est l’un des personnages majeurs de FF7, et surtout l’un des rares à être présent dans presque tous les Final Fantasy, et ce même si son apparence et son rôle changent d’un jeu à l’autre.

Dans FF7, Cid est un pilote chevronné à la langue (trop) bien pendue et une vraie tête brulée qui n’hésite pas à foncer tête baissée dans le combat. Dans FF7 Rebirth, le personnage change de caractère, plus posé, clairement moins vulgaire, mais il ne manque toujours pas de verbe et de courage. Visuellement, le Cid de FF7 Ever Crisis semble d’ailleurs s’en rapprocher. Reste à voir quelle version sera ici utilisée, réponse le 16 janvier prochain pour la mise à jour gratuite sur chapitre 8.