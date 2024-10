En attendant le troisième opus en apothéose faisant suite au superbe FF7 Rebirth, ce n'est pas ce titre qui nous intéresse, mais un spin-off de l'histoire de Cloud et sa bande. Sorti en septembre 2023 sur mobile et en décembre PC, le très solide titre free-to-play (mais avec un système de gacha qui n'est pas du goût de tout le monde) baptisé Ever Crisis va grandement se garnir en nouveau contenu particulièrement attendu, et ce tout prochainement.

Du nouveau contenu très attendu bientôt pour FF7 Ever Crisis

L'année dernière, FF7 Ever Crisis est sorti avec un premier épisode convaincant. Nous y incarnions l'unité SOLDIER P0, composée de Glenn, Lucia et Matt. Leur mission était d'installe un nouveau réacteur à Mako, sous le commandant d'un jeune Sephiroth (avant que celui-ci tourne plutôt mal dans le jeu original...). Malgré son caractère gratuit et son système de gacha qui peut en rebuter plus d'un, Ever Crisis s'est montré de solide facture, avec un gameplay adapté au format mobile et venant densifier la mythologie de l'un des plus grands opus de la légendaire licence Final Fantasy.

FF7 Ever Crisis va ainsi passer à la vitesse supérieure un peu plus d'un an après sa sortie initiale avec « The First Soldier Episode 2 ». Une massive mise à jour gratuite, qui va donc étoffer l'histoire du jeu. Et celle-ci arrive très bientôt : le 16 octobre, sur Android, iOS et PC. Square Enix a annoncé la bonne nouvelle via la bande-annonce disponible ci-dessous. Nous y voyons une fois encore Sephiroth jeune, dans une autre mission pour le compte de la Shinra. Il est rejoint par la recrue Angeal Hewley, un personnage particulièrement important dans FF7 Crisis Core.

Les spin-offs du jeu original s'entremêlent donc dans ce premier chapitre d'Ever Crisis, baptisé « Le Secret de Wutai ». D'autres chapitres et donc de nouveaux scénarios seront par la suite déployés au fil du temps. Une manière comme une autre pour les fans de ronger leur frein en attendant un certain FF7 Remake 3, ou une sortie d'Ever Crisis sur consoles qui se fait étrangement désirer.

Source : Square Enix sur YouTube