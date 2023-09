Aprèsle très bel accueil reçu par FF7 Remake, sa seconde partie, Rebirth, est très attendue. Prévue pour début 2024, les fans doivent encore patienter et tentent alors de patienter avec tout ce qu'ils peuvent. Alors quand un jeu gratuit leur promet de retracer tous les événements du volet principal, des spin-off et même de leur faire découvrir des scènes inédites avec un Sephiroth jeune, les joueurs se ruent dessus. Le pari était osé pour Square Enix, mais c'est un carton plein.

FF7 Ever Crisis fait un énorme lancement

Final Fantasy 7 Ever Crisis est une véritable réussite pour Square Enix, et ce, en peu de temps. Deux jours après son lancement, le jeu mobile gratuit réunissait pas moins d'un million de joueurs. Pour l'occasion, les développeurs ont annoncé offrir 1 000 cristaux bleus, la monnaie premium dans ce qui est considéré par certains comme le jeu FF7 ultime. Une offre qui, seulement une heure après a déjà été réitéré pour les 2 millions de joueurs et annonce encore offrir 1 000 cristaux de plus à cette occasion. Un lancement en fanfare puisqu'en à peine 3 jours, le jeu obtient aussi la 1ère place du classement gratuit du Google Play Store dans plusieurs pays notamment au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

Pour expliquer cette réussite, il suffit de regarder les quelques trailers qui ont séduit les joueurs. La découverte d'un Sephiroth plus jeune, encore faible et sentimental a clairement rendu curieux de nombreux fans de la licence. Pour rappel, FF7 Ever Crisis reprend les éléments principaux de la série et des spin-off, mais en incluant des personnages inédits avec des points de vue neufs sur des héros et ennemis devenus mythiques dans le monde vidéoludique. Retrouver la confrontation iconique entre Sephiroth et Cloud va sans aucun doute raviver la nostalgie de nombreux fans de la première heure. Une petite mise en bouche parfaite en attendant FF7 Rebirth, donc. Prévue pour le début 2024, la suite du remake pourrait faire une apparition remarquée lors du Tokyo Game Show à la fin du mois. Plusieurs indices semblent en tout cas aller dans ce sens, donc tous les espoirs sont permis.