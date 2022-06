Quelques heures après la révélation de Final Fantasy 7 Rebirth (FF7 Remake 2) certains fans s’avouent perdus. Et si la mention Remake dans le premier volet de ce qui sera une trilogie était finalement trompeur ? Il est désormais clair que Square Enix entend proposer une histoire différente de l’opus original. Cependant, l’éditeur japonais a anticipé la demande d’un vrai remake avec le jeu mobile FF7 Ever Crisis.

FF7 Ever Crisis, l'autre remake free-to-play

« L’autre possibilité de remake ». La nouvelle bande-annonce d’Ever Crisis s’ouvre avec cette formule bien audacieuse. Le pari est risqué pour Square Enix : raconter une histoire aussi riche que celles de Final Fantasy sous la forme d’un jeu mobile épisodique free-to-play. Contrairement à FF7 Remake, le titre devrait suivre plus ou moins scrupuleusement l’ensemble des événements de Final Fantasy 7 et de ses spin-offs. Cela inclut donc le jeu original, Crisis Core, Dirge of Cerberus, Before Crisis et même le film Advent Children.

En termes de réalisation, FF7 Ever Crisis alternera entre des personnages chibi et de l’exploration avec des caméras fixes comme le jeu PS1 avec des combats mettant en scène des personnages avec une modélisation proche de FF7 Remake. On aperçoit d’ailleurs dans ces extraits de jolies tenues alternatives pour Tifa et Aerith, ainsi que la Shiva du jeu PS4 & PS5. Reste maintenant à désépaissir le brouillard autour du modèle économique et des éléments payants. La beta de FF7 Ever Crisis sera disponible cette année sur Android et iOS.