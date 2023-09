Alors que l’on attend des nouvelles de Final Fantasy 7 Rebirth au Tokyo Game Show, Square Enix est sur le point de lancer son jeu mobile, FF7 Ever Crisis. La date a été fixée au 7 septembre sur iOS et Android et, pour faire office de compte à rebours, l’éditeur nous propose un ultime trailer avant le grand jour.

Sephiroth comme on ne l’a jamais vu

Cette nouvelle bande-annonce nous rappelle que FF7 Ever Crisis sera un jeu chapitré qui permettant de revivre les événements de l'ensemble des jeux qui constituent la saga Final Fantasy VII. On retrouvera même les protagonistes du jeu mobile déchu en suivant une opération du S.O.L.D.A.T. avec Glenn Lodbrok, Matt Winsord et Lucia Lin. Plus que de retracer l'histoire de la licence, ce nouveau jeu gratuit mobile contera un tout nouveau chapitre consacré à Sephiroth et sa jeunesse. Le trailer met donc en avant l'antagoniste emblématique extrêmement jeune apparaissant sur le champ de bataille sous une pluie de plumes blanches en dégainant son sabre.

Square Enix en met plein la vue avec ce personnage que finalement nous ne connaissons que très peu. Cette méconnaissance de l'antagoniste et de son passé est encore plus soulignée par le passage à la fin du trailer où on le voit inquiet pour ses compagnons. Une voix de femme lui demande alors quelles sont les vies importantes à ses yeux. Une empathie que l’on ne lui connaissait pas, Sephiroth étant plutôt connu dans FF7 pour sa soif irrassasiable de pouvoir.

Des aventures inédites dans FF7 Ever Crisis

Bien que le jeu reprendra donc les événements principaux de la saga, FF7 Ever Crisis proposera des personnages inédits ainsi qu’une vision nouvelle sur des héros et antagonistes iconiques de la série. De quoi faire plaisir aux fans de cet univers qui ne cesse de grandir au fil du temps. Il permettra aussi aux plus impatients de retrouver Cloud et ses amis alors que FF7 Rebirth est prévu pour 2024. Pour mémoire, Final Fantasy 7 Ever Crisis sortira le 7 septembre sur iOS et Android avec de nombreux changements suite aux retours de la bêta affirme Tetsuya Nomura.