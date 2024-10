L'un des jeux FF7 les plus populaires du marché distribue actuellement des cadeaux pour ses fidèles joueuses et joueurs. Mais attention, l'offre ne va pas durer indéfiniment.

FF7 est l'un des jeux les plus appréciées de la saga Final Fantasy, quand bien même certains mettent devant d'autres épisodes. Depuis des décennies, Square Enix a capitalisé sur cette popularité pour étendre l'univers comme aucun autre titre de la licence. Cloud s'est même retrouvé au cinéma avec le sublime film d'animation Advent Children. En 2022, Crisis Core Reunion est sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Un remaster du jeu PSP lancé en 2008 en Europe. Mais ces dernières années, c'est bien Final Fantasy 7 Remake, sa version étendue Intergrade et sa suite qui font l'actualité.

Un jeu FF7 gratuit à succès vous offre un cadeau limité

FF7 Rebirth, la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake, va s'embellir via une mise à jour qui ne concernera cependant pas tout le monde. Pour profiter de ce patch, il faudra faire un sacré trou dans votre portefeuille afin de faire l'acquisition de la PS5 Pro. D'après les premiers retours de Digital Foundry, la végétation et les environnements seront bien plus détaillés. Mais ça vous coûtera un bras puisque la console est affichée au prix très élevé de 799,99€ ou de 920€ si vous devez acheter le lecteur optique de blu-ray qui n'est pas fourni en série. Ca pique.

Par contre, si vous voulez récupérer du contenu gratuit sur FF7 Ever Crisis, un jeu populaire qui s'est mis à jour cet été, c'est possible. Dans le cadre de la célébration des 9 millions de téléchargements du titre mobile, Square Enix offre 1 500 cristaux bleus jusqu'au 3 octobre à 10h59 (heure française). C'est quoi les cristaux bleus ? La monnaie de FF7 Ever Crisis qui permet d'acheter des bannières, des niveaux d'exploration, de booster votre endurance ou encore d'acquérir des matériaux de mises à niveau.

FF7 Ever Crisis qui est disponible sur iOS, Android et PC Steam, retrace les meilleurs moments de l'histoire de Final Fantasy 7. Un best-of XXL où l'on retrouve évidemment des personnages comme Cloud, Tifa ou Zack. Pour le premier anniversaire du jeu, vous pouvez également obtenir de nouvelles armes, des matériaux d'amélioration, ou participer à des événements spéciaux in-game.

Source : compte X FF7 Ever Crisis.