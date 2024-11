Une nouvelle mise à jour gratuite pour l'excellent FF7 Ever Crisis a débarqué sur les plateformes mobiles iOS et Android. Voici ce qu'elle apporte de nouveau.

Avec plus de 9 millions de téléchargements, et des retours positifs, FF7 Ever Crisis est l'un des titres à faire pour les fans qui ne sont pas rebutés par l'aspect mobile et le système gacha qui en découle. Car pour le reste, c'est une sorte d'encyclopédie qui retrace l'histoire des événements de Final Fantasy, y compris les scénarios des spin-off, en un seul endroit. Si vous êtes curieux ou que vous avez déjà quelques heures au compteur, une mise à jour très attendue est disponible pour cet excellent jeu.

L'histoire de FF7 Ever Crisis continue sur mobile

Une nouvelle mise à jour de FF7 Ever Crisis est désormais disponible depuis cette nuit sur les plateformes iOS (iPhone, iPad) et Android (smartphones et tablettes). Un patch important pour l'histoire puisqu'il ajoute un nouveau chapitre scénaristique « In the Snowy Mountains ». « Un nouveau chapitre pour le scénario Crisis Core FF7 qui suit les événements du spin-off mettant en scène Zack Fair. Ce chapitre suit Zack alors qu'il découvre les secrets des désertions massives chez SOLDIER, y compris celle de son ami et mentor : Angeal Hewley. Au cours de son enquête, une mission l'amène dans la station balnéaire enneigée de Modeoheim, à la poursuite de Génésis Rhapsodos ».

En plus de ce nouveau chapitre de l'histoire qui suit Zack, la collaboration entre FF7 Ever Crisis et FF6 continue. Ce crossover, qui va faire plaisir aux nombreux fans de Final Fantasy 6, comprend une quête spéciale, des tenues empruntées à FF6 (Edgar, Locke, Terra, Sabin) pour Tifa, Aerith, Cloud, Sephiroth et Angeal. De plus, cette rencontre offre également de nouvelles armes et d'autres récompenses pour FF7 Ever Crisis Core, et un combat de boss contre Kefka. Le jeu est disponible gratuitement sur iOS, Android, mais également sur PC via Steam.

Source : compte X Final Fantasy VII Ever Crisis.