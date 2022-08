Les remakes et remasters sont devenus monnaie courante ces dernières années. En ce moment, The Last of Us Part 1 est au cœur d’un débat, des joueurs estimant que les apports ne sont pas suffisants pour que le jeu profite de l’appellation remake. Et il y a le cas de FF7 Crisis Core Reunion, présenté comme un remaster alors qu’il semble être plus que ça. Alors, quel est le fin mot de l’histoire ?

FF7 Crisis Core Reunion est-il un simple remaster ?

Doit-on l’appeler FF7 Crisis Core Remake ou Remastered ? C’est la question que beaucoup de fans se posent. L’épisode qui a fait les beaux jours de la PSP reviendra dans une version flambant neuve qui devrait permettre de faire le lien entre Final Fantasy 7 Remake et FF7 Rebirth. A l’occasion d’un interview accordée au site Everyeye, le producteur légendaire Tetsuya Nomura a mis fin au débat :

Nous étions très partagés sur le sujet car nous ne savions pas vraiment comment décrire le jeu. A un moment donné, nous avons eu un débat pour savoir s’il fallait l’appeler remake ou remaster. Je pense qu’il se rapproche plus de la définition d’un remaster puisque l'histoire n'a pas du tout changé et que c’est toujours le même jeu. Sur le plan technique en revanche, les graphismes ont été revus, les modèles des personnages recréés à partir de zéro et de nombreuses scènes qui n’étaient pas doublées à l’origine le sont désormais. Même le système de combat a été mis à jour. Comme nous sommes toujours un peu indécis quant au terme qui le définit le mieux, nous avons opté pour le nom Reunion. C’est très compliqué car c’est bien plus qu’un remaster et en en même temps ce n’est pas un remake complet non plus.

FF7 Crisis Core Reunion est donc un entre-deux. Difficile en effet de faire autrement pour un jeu PSP aussi vieux. Cela devrait tout même être une jolie mise en bouche en attendant la sortie de FF7 Remake 2, attendu d’ici la fin de l’année 2023. Une chose est certaine, Zack Fair y aura un rôle assez central pour que Square Enix fasse découvrir ses aventures sur la console portable de Sony à tout le monde.