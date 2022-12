En parcourant l'un des chapitres de FF7 Crisis Core Reunion, les joueurs ont fait une découverte des plus surprenantes. On ne l'avait pas vu venir celle-là.

Disponible depuis ce 13 décembre 2022, FF7 Crisis Core Reunion était particulièrement attendu par les fans. Un remaster généreux, avec une refonte graphique impressionnante, mais dont la structure, les quêtes annexes et le level design accusent les effets du temps. Qu’à cela ne tienne, les joueurs se replongent corps et âme dans le jeu initialement sorti sur PSP dans l’espoir d’y trouver de nouveaux détails cachés qui feraient le lien avec FF7 Remake 2. Ils ont bien trouvé quelque chose, mais ce n’est pas ce à quoi ils s’attendaient.

Une jolie boulette dans FF7 Crisis Core Reunion

FF7 Crisis Core Reunion est officiellement disponible depuis une journée, mais cela n’empêche pas certains joueurs d’approcher de la fin. En parcourant le chapitre 8 qui emmène Zack et Sephiroth dans une ville qui sera le théâtre d’un événement pivot du jeu original, certains ont fait une trouvaille pour le moins incongrue. En regardant de plus près un des tableaux accrochés dans le manoir abandonné de la Shinra, on peut se rendre compte que Square Enix a fait une jolie boulette.

Un peu pingres ou peut-être pressés par le temps, les développeurs ont en effet copié-collé un cliché de la banque Getty Images. Sauf que faute de l’avoir acheté, le logo de l’hébergeur est visible sur ce tableau de FF7 Crisis Core Reunion. Si une peinture estampillée Getty Images est cocasse dans l’univers de Final Fantasy et peut prêter à sourire, cela soulève cependant des problèmes plus sérieux quant aux droits d’exploitation de l’image en question. Pour les plus curieux, l'œuvre signée John Crowther dépeint une célèbre place de Londres, Ludgate Circus, en 1881.

Tableau avec le logo Getty Images (via Kotaku)

Ce n'est pas la première fois que Square Enix fait ce genre d'erreur. Un watermark était visible lors d'une des cinématiques de Kingdom Hearts 3 à sa sortie. La firme japonaise ne devrait cependant pas tarder à corriger le problème ne serait-ce que pour éviter quelques mésaventures juridiques.