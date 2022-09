Petite mise en bouche en attendant la sortie de Final Fantasy 7 Rebirth, FF7 Crisis Core Remake est attendu de pied ferme par les fans. La refonte du jeu qui a fait les beaux jours de la PSP leur permettra en effet de (re)découvrir les aventures de Zack et les origines de Cloud. Aucune date de sortie n’avait été avancée, mais il semblerait qu’un revendeur français ait vendu la mèche.

Une sortie en décembre pour FF7 Crisis Core Remake ?

Fixé à « cet hiver » sans plus d’indications, FF7 Crisis Core Reunion tiendrait déjà sa date de sortie. Cdiscount liste en effet ce jeu à cheval entre le remake et le remaster pour le 13 décembre prochain sur l’ensemble des plateformes. Une période précise, loin des créneaux provisoires habituels, qui laisse présager un véritable leak plus qu’une simple erreur. Notez que la mention « livré le » fait bien référence à la date de sortie et non à celle de l’envoi.

L’information reste cependant à prendre au conditionnel tant que Square Enix n’a rien officialisé. La chose pourrait justement se faire dans les jours qui viennent. FF7 Crisis Core Reunion sera en effet l’une des têtes d’affiche de l’éditeur au Tokyo Game Show 2022. L’annonce d’une date de sortie lors de l’événement ne serait donc pas à exclure, d’autant que le géant japonais tiendra un livestream le 16 septembre à 15h, heure française. Wait and see comme on dit ...