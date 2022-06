Annoncé en grande pompe lors du livestream consacré au 25e anniversaire de Final Fantasy 7, Crisis Core Reunion a ravi de nombreux fans. Un épisode qui sera sans doute crucial pour suivre les événements de FF7 Remake 2 aka Rebirth. Mais tient-il du remake ou du remaster ? Voici une vidéo et des photos comparatives avec le jeu PSP.

Une vidéo de FF7 Crisis Core remake vs PSP

La surprise avait été gâchée quelques heures avant l’événement mais FF7 Crisis Core Remake est bien une réalité. Si Square Enix reste flou sur la nature de ce portage qui sera disponible cet hiver sur toutes les plateformes, le travail abattu par les équipes est conséquent. Rappelons tout de même que le jeu original est sorti en 2007 sur PSP. Et pour ce passage aux générations actuelles, les développeurs n’ont visiblement pas fait les choses à moitié.

Preuve en est avec ce comparatif vidéo de Crisis Core Remake vs PSP et les quelques images ci-dessous. On le voit très nettement, les assets des personnages tiennent plus de ceux de FF7 Remake que d’un simple lissage amélioré. Le travail semble en tout cas plus conséquent que FF Type-0 à l’époque. Les combats se rapprocheront d’ailleurs des nouvelles aventures de Cloud, qui se déclineront en une trilogie, avec une plus grande liberté de mouvement et une ATH revue.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion proposera en outre des modèles 3D améliorés, un doublage intégral et de nouveaux arrangements pour la bande-son. Rendez-vous cet hiver sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One pour redécouvrir les aventures de Zack.