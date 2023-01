En attendant des nouvelles de FF7 Remake 2, le jeu PS1 de 1997 va revenir dans quelques jours. Préparez-vous à un sacré choc !

Les personnages de FF7 ont désormais la parole

Malgré la sortie de Final Fantasy 7 Remake et sa qualité globale reconnue, rien ne remplacera l'original pour certains qui continuent de le relancer inlassablement en bonne Madeleine de Proust. Un jeu de chevet dont s'est emparé la communauté afin de l'améliorer avec une traduction française moins problématique, des graphismes lissés etc.

Mais là, on tient sûrement l'une des versions les plus abouties et impressionnantes jamais vues. Echo-S7, c'est le nom de ce projet gigantesque, à l'initiative de l'équipe Tsunamods, qui consiste à transformer FF7 original... avec des voix intégrales. Finis les textes « tristounets », Cloud, Tifa, Bareth et tout le casting vont se faire entendre.

Loin d'un petit délire réalisé dans une cave à deux heures du matin, Echo-S7 a fait appel à des membres de la communauté Final Fantasy VII partout le monde, et à des professionnels pour les doublages.

Nous avons réuni des acteurs du monde entier pour doubler l'intégralité de FF7. Tous les personnages principaux, secondaires comme les PNJ, sont doublés vocalement. C'est même le cas des didacticiels ! Tous les PNJ sont interprétés vocalement par notre communauté, ce qui nous permet d'avoir un large éventail d'accents et de voix pour que ce soit plus réaliste. Le casting des protagonistes principaux et secondaires est composé d'acteurs rompus à l'exercice avec une qualité vocale et technique fantastique. Via PCGames.

Le mod « Echo-S7 » devrait être disponible le 13 janvier prochain sur le site de Tsunamods.