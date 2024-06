FF6 Remake figure parmi les jeux les plus réclamés par la communauté de la licence et les amoureux de JRPG. Une fan a réalisé une ébauche de ce que cela pourrait donner.

FF7 Remake a ouvert la voie à toutes les possibilités. Pendant des années, les amoureux de JRPG fantasmaient sur un tel jeu avant que le rêve ne devienne réalité. Depuis, les fans de la licence ne cessent de faire leur petite liste de souhaits. Parmi les épisodes les plus demandés pour une remise au goût du jour, on retrouve FF8 et FF9, qui lui y aurait bien le droit d’après plusieurs leaks, ou encore Final Fantasy Tactics, qui passerait lui par la case remastered selon le journaliste Jason Schreier. Un éventuel FF6 Remake est cependant clairement en tête de liste. Alors que les créateurs du jeu original ne sont pas particulièrement enthousiasmés par un tel chantier, une fan s’est amusée à imaginer ce que cela pourrait donner et ça donne clairement envie.

Une fan imagine FF6 Remake

Le temps peut paraître bien long en attendant FF7 Remake 3. Dire que la conclusion de cette nouvelle trilogie est attendue de pied ferme serait un doux euphémisme à ce stade. Alors certains fans talentueux s'occupent comme ils peuvent. Les artistes s’amusent à imaginer les futures scènes, mais une développeuse a eu une autre idée en tête : donner aux inconditionnels de la licence ce qu’ils souhaitent le plus, un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler un FF6 Remake. On retrouve donc Terra dans deux environnements du jeu, dont le château de Figaro, le tout accompagné d’une réorchestration faite par le compositeur de AIKODE, titre indépendant sur lequel elle travaille. Le résultat, bien que sommaire faute de temps, a clairement de quoi mettre des étoiles dans les yeux des fans qui rêvent d’un tel projet.

Ce n’est en tout cas pas demain la veille que Square Enix mettra en route un tel chantier. Yoshinori Kitase expliquait dans une récente interview qu’il faudrait au moins deux décennies pour faire un FF6 Remake à la hauteur de ce qui a été fait avec le septième épisode. Malgré tout, plusieurs vétérans de la licence ayant travaillé sur le jeu et des développeurs de Square Enix actuels ne cachent pas leur intérêt pour un tel remake. « Je pense que FF6 Remake serait difficile. …Il y a beaucoup de fans du jeu dans l'entreprise qui me demandent “Quand est-ce qu’on fait le 6 ?” », a-t-il expliqué pendant un autre entretien.

Un FF9 Remake bientôt annoncé ?

À défaut de découvrir les aventures de Terra sous un nouveau jour avec un FF6 Remake, celles de Djidanne et sa troupe auraient le droit à un remake à la sauce Dragon Quest 3 2D-HD. La fameuse faille de Nvidia avait vendu la mèche il y a quelques années, et le FF9 Remake s’est à nouveau confirmé avec le récent leak de l’Epic Games Store qui a dévoilé une poignée de projets à venir. Selon les premières informations, il s’agirait donc d’un remake en 2D-HD qui conserverait le système de combat en tour par tour. Square Enix n’a cependant rien officialisé pour le moment, malgré un teasing de Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 14. Le MMORPG propose en effet des bonus de précommandes aux couleurs de FF9 et l’intéressé a promis que l’on comprendrait « bientôt » pourquoi il y a une telle collaboration. Deux scénarios sont alors possibles : une annonce à la Gamescom 2024 en août ou lors des Game Awards en décembre. Affaire à suivre...