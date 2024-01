Final Fantasy 7 Remake fut un énorme succès, cela ne fait aucun doute. À tel point que la deuxième partie, intitulée Rebirth, est très attendue par tous. Square Enix fait monter la pression à son paroxysme en dévoilant des informations et des vidéos à foison. Dans ce contexte, qu'en est-il d'un remake d'un autre épisode de FF, par exemple Final Fantasy 6 Remake ? Le producteur Yoshinori Kitase a répondu à cette question.

FF6 Remake prochainement en route ?

Le YouTubeur français Julien Chièze a eu l'occasion d'interviewer Yoshinori Kitase dans le cadre de la sortie prochaine de Final Fantasy 7 Rebirth. Lors d'une question, la figure emblématique de la franchise de J-RPG a donné son avis sur un potentiel remake de Final Fantasy 6. Il explique notamment que FF7 Remake est tellement ambitieux qu'il est divisé en 3 parties. Pour réaliser un travail similaire pour FF6 Remake, il faudrait probablement le double, soit 20 ans... À moins d'une grosse surprise, il ne faut donc pas espérer voir un jeu tel que celui-ci en remake arriver de sitôt. Malgré tout, l'homme reconnaît volontiers que les fans qui apprécient le jeu sont très nombreux à travers le monde. Il explique qu'il n'est même pas capable d'imaginer le travail que cela représenterait car le jeu est encore plus vaste, avec encore plus de personnages.

Ce n'est pas la première fois que Kitase en parle, et dans une autre interview à laquelle nous avions pu faire référence sur Gameblog en juin dernier, on avait pu apprendre que FF6 Remake serait très difficile à réaliser. À sa sortie, Final Fantasy 6 a été bien reçu, tant pour son histoire que pour ses mécaniques de jeu. Le jeu a eu une influence notable sur les jeux de rôle qui ont suivi, et reste populaire auprès des fans de la série. Le gameplay inclut le système de combat Active Time Battle, typique de la série à cette époque.

Les joueurs gèrent une équipe de personnages, chacun ayant des capacités uniques, et peuvent les équiper et les personnaliser avec différentes compétences et équipements. La bande-son du jeu, composée par Nobuo Uematsu, est reconnue pour sa qualité. Les graphismes, bien que limités par la technologie de l'époque, ont été salués pour leur style et leur expressivité.

FF7 Remake, la suite pour bientôt

FF7 Rebirth, la suite tant attendue, sortira le 29 février 2024 exclusivement sur PS5. Reprenant là où le remake précédent s'est terminé, le jeu promet de surprendre même les fans de longue date, notamment en introduisant des éléments inattendus tels que la collaboration entre Cloud et Sepiroth dans une nouvelle timeline. C'est parfait pour les joueurs qui avaient l'impression de déjà tout savoir sur l'univers. Cela montre que même avec un remake, il est toujours possible de se réinventer.