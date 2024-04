L'après FF16 donne des nouvelles et on peut notamment en apprendre plus sur l'ambiance que pourrait nous réserver la suite. Voilà ce que l'on sait pour le moment grâce à une déclaration.

Dans le monde du développement de jeux vidéo, l'atmosphère d'un projet peut grandement influencer ceux qui y travaillent. C'est ce qui ressort d'une récente interview avec Michael-Christopher Koji Fox. Vétéran de la localisation et figure bien-aimée de la communauté de Final Fantasy 14. Au cours d'un échange avec John Johanas, directeur et scénariste de Hi-Fi Rush, lors d'une interview organisée par MinnMax, Koji Fox a partagé des infos sur l'orientation future des projets de Square Enix. Notamment ceux dirigés par Naoki Yoshida, mieux connu sous le nom de Yoshi-P. Que réserve l'après FF16 ?

L'après FF16 fait parler de lui

Yoshi-P, qui a récemment produit FF16, semble prêt à changer de cap après avoir exploré des thèmes plus sombres. Selon Koji Fox, il est possible de discerner chez Yoshi-P une certaine lassitude vis-à-vis du fantasy sombre. Et une envie marquée de retourner à des projets plus légers. Cette révélation n'est pas anodine, surtout venant d'un homme ayant passé une décennie à travailler sur Final Fantasy 14, un MMO qui célèbre l'univers étendu de la série à travers une diversité de thèmes et d'ambiances.

FF16, avec son ambiance sombre rappelant les œuvres de Yasumi Matsuno et les intrigues complexes à la Game of Thrones, a marqué un tournant pour l'équipe de Square Enix. Cependant, la difficulté de transposer l'humour caractéristique de Koji Fox dans ce contexte plus grave semble avoir été un défi notable. Le ton de Final Fantasy 16 a nécessité des ajustements significatifs. Qui, selon Koji, seront probablement révisés pour le prochain projet.

Un jeu plus léger

L'interaction entre différents tonalités et genres est cruciale pour garder une équipe créative motivée et innovante. Le passage à des projets plus enjoués pourrait non seulement revitaliser l'équipe mais aussi offrir une nouvelle perspective à la franchise. Alors que l'expansion Dawntrail de Final Fantasy 14 est prévue pour cet été, l'avenir des projets sous la direction de Yoshi-P reste entouré de mystère.

Ce potentiel virage vers la légèreté reflète une dynamique intéressante au sein de Square Enix. Où les cycles de création semblent être à la fois des réponses aux tendances du marché et des moyens de répondre aux besoins de renouvellement créatif de l'équipe. Envisager l'avenir avec une approche plus légère pourrait non seulement ouvrir de nouvelles avenues narratives... Mais également réengager une base de fans toujours avide de nouveautés !

De votre côté, que pensez-vous de ces déclarations et du ton de FF16 ?