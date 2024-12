Déception pour certains, surprise pour d’autres, FF16 a déchaîné les passions l’été dernier. Le virage action au détriment du RPG a trouvé écho chez de nombreux joueurs, dont des nouveaux venus dans la licence. Naoki Yoshida a donc réussi en grande partie son objectif : moderniser la saga et l’ouvrir à un nouveau public, n’en déplaise aux plus anciens et aux puristes. Celles et ceux qui ont apprécié l’épopée de Clive auront en revanche le droit de retrouver l'Émissaire dans un autre jeu.

FF16 s'invite dans Tekken 8

Depuis sa sortie début 2024, Tekken 8 a accueilli trois nouveaux combattants sous forme de DLC saisonniers : Eddy Gordo, Lidia Sobieska et Heihachi Mishima. De récents bruits de couloir avaient révélé la potentielle identité du quatrième combattant à compléter le roster. Par l'entremise des Game Awards 2024, nous en avons désormais la confirmation que ce n'était que du vent (jusqu’à nouvel ordre), mais ça devrait plaire à beaucoup de monde. Clive Rosfield, protagoniste de FF16, rejoindra donc le roster de la première vague de DLC de Tekken 8 dès le 20 décembre 2024. Les possesseurs du Pass Année 1 auront quant à eux le droit d’enflammer l’arène 72h en avance, soit le 17 décembre.

Bandai Namco semble en tout cas bien avoir bien retranscrit l’univers Valisthéa et surtout des Primordiaux. On peut voir Clive et Jin se mettre sur la tronche, tout comme deux Ifrit qui enflamment l’extérieur de la veine. L'Émissaire présente sa panoplie que l’on retrouve dans FF16, notamment son épée et ses pouvoirs, et il semble pouvoir être capable d’invoquer la créature de feu en guise de Rage Art. Plus de détails seront révélés à l'approche de la sortie du DLC.