FF16 n'a peut-être pas brillé comme il l'aurait espéré aux Game Awards 2023, mais au moins, il n'est pas reparti les mains vides. Parmi toutes ses nominations, l'action-RPG exclusif à la PS5 a obtenu la récompense de la « Meilleure bande originale ». Mais durant la soirée, le soft a aussi été mis en lumière avec la révélation tant attendue de deux contenus additionnels. Le début de quelque chose de plus grand ?

Est-ce le début ou la fin de FF16 ?

Après des spéculations, rumeurs et déclarations, le voile a été levé sur les DLC FF16. Les rémanences du ciel (Echoes of the Fallen) est disponible sur le PlayStation Store au prix de 9,99€ à l'unité, ou via le Pass d'extension à 24,99€. Un bundle qui comprend aussi le second contenu The Rising Tide. Mais pour ce dernier, il vous faudra patienter jusqu'au printemps 2024, sans plus de détails pour le moment.

Au-delà de ces deux DLC, FF16 a-t-il un avenir ? Des mises à jour et des ajouts mineurs sont inévitables, mais en revanche, n'espérez pas plus. Naoki Yoshida, le légendaire producteur de FF14, a plutôt fermé la porte à une suite ou un spin-off. Pas de FF16 Part 2 donc ou de Final Fantasy 16-2. « L'équipe qui a développé le jeu n'existe plus. Hormis les membres affectés aux DLC. Donc nous n'avons pas pour projet de réaliser une suite ou un spin-off de FF16 ». Il n'y a pas de problèmes, licenciements ou autre, mais le plus gros des troupes a été redirigée sur autre chose. Yoshida-san est plus motivé par l'idée de produire du neuf, même s'il reste prudent sur l'avenir du titre.

Nous avons beaucoup appris avec FF16. Plutôt que de travailler sur un seul jeu pour toujours, nous aimerions si possible réaliser le prochain ou relever un nouveau défi. Mais si vous me demandez s'il y aura quelque chose en rapport avec FF16 à l'avenir, je ne sais pas. Comme je ne sais pas ce qui va se passer, je ne préfère pas m'avancer (rires). Via Genki_JPN.

Crédits : PlayStation.

Pas de suite à Final Fantasy 16, mais au moins un nouveau DLC

Les DLC payants de FF16 étaient la grosse annonce attendue et vous pouvez déjà en profiter. Comme dit plus haut, l'extension Les Rémanences du ciel est accessible depuis le PS Store, mais attention. Vous ne pouvez pas le lancer si vous n'avez pas suffisamment progressé dans l'histoire principale. Ce contenu est débloqué uniquement à partir du chapitre « Le Provenance ». Et il faut avoir fini au préalable les quêtes facultatives « Blanches comme neige ».

Quant au scénario offert par FF16 Echoes of the Fallen, voici ce qu'on apprend via la boutique de PlayStation. « Alors que le crépuscule d'un ciel morne s'est abattu sur Valisthéa, des cristaux de couleur sombre font leur apparition. Clive estime que cette découverte pourrait indiquer la présence d'un Cristal-mère encore inconnu jusqu'ici. Lui et ses fidèles compagnons vont remonter la piste de ces mystérieux cristaux voilés et rencontrer d'étranges marchands, puis les pourchasser jusque dans un ancien monument céleste, l'énigmatique Tour des Sages… »