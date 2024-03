FF16 est bel et bien prévu sur PC. On a d'ailleurs pu apprendre récemment que le jeu serait particulièrement gourmand sur ce support et qu'il faudrait un gros PC pour le faire tourner. Mais très consciencieux, les développeurs souhaitent tout faire pour proposer la meilleure expérience possible. Ils ont donc prévu du très lourd pour le portage, avec tout ce qu'il est possible de faire pour s'adresser à un maximum de joueurs. Car on se doute que les bonnes ventes sont une priorité.

Une version PC très travaillée pour FF16

C'est au sein d'une interview avec Famitsu que Naoki Yoshida, affectueusement connu sous le nom de Yoshi-P, a partagé des informations cruciales concernant la sortie prochaine de FF16 sur PC. Il a annoncé qu'une version spéciale regroupant le jeu principal et les deux DLC serait disponible, répondant ainsi aux attentes des fans.

On peut également apprendre que l'équipe se concentre actuellement sur la correction des bugs et l'optimisation du jeu pour assurer une expérience fluide et engageante. Bien que les spécifications techniques requises pour la version PC n'aient pas encore été dévoilées, Yoshi-P assure que ces détails seront communiqués ultérieurement pour préparer au mieux les joueurs.

De plus, une démo PC sera mise à disposition afin que les joueurs puissent tester par eux-mêmes la performance du jeu sur leurs systèmes, une initiative saluée pour sa transparence et son approche centrée sur l'utilisateur.

Yoshi-P et son équipe sont déterminés à lancer la version PC de Final Fantasy XVI dès que possible, une fois que toutes les phases de test et d'optimisation seront complétées

Sur Xbox ?

C'est lors d'une récente interview avec l'équipe de FF16, cette fois du côté de Noisy Pixel à la PAX East 2024, que le producteur Naoki Yoshida et le directeur des DLC, Takeo Kujiraoka, ont discuté du futur contenu téléchargeable The Rising Tide ainsi que du développement global du jeu. Une révélation notable a émergé lors de cet entretien : après le lancement de la version PC, le jeu pourrait se diriger vers d'autres plateformes. Forcément, on pense tout de suite à la Xbox.