Alors que certains s'émerveillent devant FF7 Rebirth, le valeureux FF16 n'a pas encore pris sa retraite. Après la sortie du premier contenu additionnel « Les rémanences du ciel » (Echoes of the Fallen), le second est embuscade. Comme confirmé à la PAX East 2024 par le producteur Naoki Yoshida, le DLC The Rising Tide (« La complainte du ressac ») sera jouable dès le 18 avril 2024 sur PS5. Et le prix a augmenté de 9,99€ à 19,99€, mais pour ce tarif, vous aurez une dizaines d'heures de jeu supplémentaires. Si vous cherchez à optimiser, l'achat du season pass à 24,99€ sur le PlayStation Store est un meilleur plan au final puisque ce dernier comprend The Rising Tide et Echoes of the Fallen.

Le patch 1.30 de FF16, dispo avec le DLC, se dévoile

Au cours d'une interview avec MMORPG, Takeo Kujiraoka, directeur du DLC The Rising Tide, et le producteur de FF16 Naoki Yoshida se sont exprimés sur les choses à attendre de ce nouveau contenu. Si vous vous posiez la question, les nouvelles quêtes seront à la fois en lien avec l'histoire principale, les récits secondaires, mais également aux « Rémanences du ciel ». Durant cet entretien fleuve, Yoshida-san a promis une « tonne de mises à jour » pour le patch 1.30 qui sera déployé au lancement de La complainte du ressac. Par exemple, attendez-vous à ajustements au niveau de la puissance des compétences ou de leur facilité d'utilisation, ou encore à des changements pour le mode Photo. Les équipes ont pris le temps d'écouter les retours des joueuses et joueurs de FF16 pour faire au mieux.

Et dans les demandes récurrentes, il y a toujours ce souhait d'avoir un meilleur mode Performance pour FF16. Les développeurs ont encore travaillé dessus, il y a du mieux, mais ce ne sera pas du 60fps en toutes circonstances. « Au sujet du mode Performance, nous y avons travaillé, mais le problème actuel est que le framerate chute lorsque vous êtes sur une grande zone avec beaucoup d'objets à l'écran. Nous avons un peu amélioré les choses, mais nous ne pouvons toujours pas promettre du 60fps stable dans ces situations » a indiqué Naoki Yoshida.

Du 60fps sur le mode Performance PS5 grâce au PC ?

Ça va décevoir, mais le producteur ne s'avoue pas vaincu et le framerate pourrait gagner en stabilité au moment de la sortie de la version PC de FF16. « Comme vous le savez, nous sommes en train de développer la version PC de Final Fantasy 16. Et nous mettons à jour le code du jeu pour améliorer les choses. Si nous arrivons à trouver de meilleurs moyens d'améliorer le framerate, pendant que nous concevons la version PC, il est tout à fait possible d'avoir une version PS5 avec ce code mis à jour ». Le 60fps en toutes circonstances pour FF16 en mode Performance, sur PS5, ce n'est pas pour le 18 avril prochain, mais il y a de l'espoir. L'update 1.30 débarque en tout cas à cette date avec le DLC La complainte du ressac (The Rising Tide), et plein de nouveautés.