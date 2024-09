Bonne nouvelle pour les fans de FF16 ! La démo PC vient de recevoir une nouvelle mise à jour, la version 1.02, disponible depuis le 10 septembre 2024 sur Steam et l’Epic Games Store. Cette mise à jour corrige plusieurs problèmes techniques et améliore la stabilité générale du jeu. Encore mieux, ces améliorations seront également présentes dans la version complète du jeu, dont la sortie est prévue le 17 septembre prochain.

Une meilleure fluidité pour FF16

L'un des points forts de cette mise à jour est la résolution des saccades d'image, un souci qui gênait beaucoup de joueurs. Avec la version 1.02, le jeu devient plus fluide et agréable à jouer. Vous remarquerez rapidement la différence en termes de performance, surtout si vous aviez des ralentissements auparavant.

La mise à jour ne se limite pas à améliorer la fluidité. Plusieurs bugs graphiques ont été corrigés. Par exemple, certains personnages n’apparaissaient pas correctement, ce qui pouvait perturber l’immersion dans le jeu. Ce problème est désormais résolu.

De plus, des options graphiques comme les Reflets espace écran et l’Ombrage à taux variable (VRS) ne fonctionnaient pas comme prévu. Après cette mise à jour, ces options devraient maintenant s'appliquer correctement, offrant une bien meilleure qualité visuelle.

Sauvegarde des paramètres d'affichage

Un autre bug qui empêchait parfois la sauvegarde du mode d’écran a aussi été corrigé. Cela concernait certaines configurations spécifiques, mais maintenant, votre choix de paramètres d'affichage sera bien enregistré. Cette correction permet d’assurer une expérience plus stable et personnalisée selon vos préférences.

Si vous jouez à la démo de FF16, n'oubliez pas d'installer cette mise à jour 1.02. Elle apporte des améliorations essentielles pour profiter d’un jeu plus fluide et sans bugs. Cela promet de bonnes choses pour la suite sur PC, car les développeurs semblent travailler d'arrache-pied. Avec la sortie imminente du jeu complet, d'autres améliorations suivront sûrement pour offrir une expérience encore plus performante. Le Jour J approche à grand pas.

Source : Square Enix