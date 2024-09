Final Fantasy 16 rencontre de très grosses difficultés sur PS5 et ce n'est même pas sa faute ! Le jeu est parfaitement injouable et Square Enix a pris la parole.

Disponible depuis juin 2023 sur PS5, Final Fantasy 16 arrivera prochainement sur PC. D’ailleurs, il compte bien être optimisé aux petits oignons si l’on en croit la récente mise à jour de sa version démo. Un patch qui sera reporté sur la version définitive dès la sortie.

Si les joueurs PC sont déjà ravis, ceux sur consoles sont actuellement en train de faire la grimace, puisque de leur côté, FF16 est tout bonnement injouable, et ce n’est même pas la faute de Square Enix.

Final Fantasy 16 est cassé sur PS5 et ce n'est même pas sa faute !

Non, cette fois, si Final Fantasy 16 est cassé, c’est la faute à Sony. Il y a peu, le constructeur déployait une importante mise à jour PS5 qui ajoutait pas mal de nouveautés. Une update qui a fait du bien à la console, mais pas à FF16, puisque depuis, le jeu a de très gros soucis. On ne parle pas de petites chutes de framerate ou de petits bugs, mais bien de gros soucis graphiques et même de plantages. Instable, FF16 est maintenant injouable pour beaucoup de monde, en tout cas difficilement appréciable.

Mais soyez rassuré, Square Enix est déjà sur le coup. Dans un bref message sur ses réseaux sociaux, le studio a annoncé être en plein travail sur un correctif main dans la main avec Sony. La mise à jour système de la PlayStation 5 a peut-être cassé Final Fantasy 16, mais les développeurs sont en train de corriger le tir.

« Suite à la récente mise à jour système de la PlayStation 5, des rapports ont signalé des plantages du jeu et des problèmes graphiques. Nous travaillons actuellement avec SIE pour corriger ces problèmes et nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée. »

Pour le moment, pas de date de résolution annoncé, il va falloir être patient. En règle générale, ce n’est pas très long, l’affaire de quelques heures ou quelques jours tout au plus. En attendant, il faudra peut-être penser à mettre votre partie de Final Fantasy 16 en pause le temps que le patch soit déployé.