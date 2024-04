Square Enix n’a pas dit son dernier mot concernant Final Fantasy. Alors que plusieurs fans sont encore en train de découvrir FF7 Rebirth, ou attendent des nouvelles de la suite et fin de cette trilogie de remakes, le studio est déjà revenu travailler sur FF16. Presque un an après sa sortie, le dernier titre original de la licence aura le droit à un second DLC, nommé Rising Tide, qui sera disponible sur PlayStation 5 dès le 18 avril prochain. Celui-ci promet de nouvelles quêtes, des zones inédites et une toute nouvelle aventure pour Clive qui reçoit une lettre lui indiquant qu’il doit à tout prix sauver le Léviathan. Les joueurs bénéficieront ainsi de dizaines d’heures de jeu supplémentaires. Peut-on espérer une suite ? Les développeurs parlent de l'avenir de FF16. Attention : cet article contient des spoilers sur la fin du jeu.

Un troisième DLC pour FF16 ?

La deuxième salve de contenus additionnels pour Final Fantasy 16 sera très bientôt disponible. Après Echos of the Fallen en décembre, c’est maintenant au tour de Rising Tide d’être attendu de pied ferme. La promotion du jeu bat son plein et l’on sait déjà que ce DLC apportera un vrai plus au scénario, mais il lui donnera aussi une conclusion. C’est en interview avec The Gamer que Naoki Yoshida (réalisateur et producteur) et Takeo Kuraoka (réalisateur de The Rising Tide), ont annoncé mettre définitivement fin à l’histoire.

Selon eux, après ce DLC, le récit de Clive, et de ses compagnons sera complet. « Nous n’envisageons pas de faire une suite dans un avenir sans magie, avec des gens vivant selon leurs propres moyens. Nous voulons que les gens réfléchissent à ce qu’il se passerait dans un monde comme celui-là. Qu’ils laissent libre cours à leur imagination », a expliqué Yoshida. Ici, il fait directement référence à l’épilogue de FF16, où nos héros découvrent que la magie est responsable de nombreuses souffrances. Pour cette raison, Clive décide alors de la faire disparaitre.

Le développeur explique aussi qu’il a choisi de laisser une fin ouverte, afin que les joueurs puissent réfléchir aux conséquences d’une telle décision. Il ajoute même une comparaison entre notre monde, la technologie et le chaos qu’elle engendrerait si celle-ci devait être coupée du jour au lendemain. « Qu’arriverait-il au monde ? Il y aurait de la panique, il y aurait tout ce chaos. Mais dans [l’épilogue] de FF16, vous avez cette scène paisible d’une mère et de ses enfants, mais vous devez réfléchir : que s’est-il passé pour en arriver là ? » a continué Yoshida.

L’avenir de Final Fantasy est encore loin, mais les fans sont déjà impatients de découvrir Final Fantasy 17. Pour l’instant, il n’y a aucune information à son sujet, si ce n’est que la licence changera de réalisateur. « J’ai eu la chance de travailler sur FF14 et FF16, alors il est peut-être temps que quelqu’un de nouveau arrive, au lieu de toujours laisser les mêmes personnes s’occuper du prochain soft », a remercié Naoki Yoshida dans un podcast, confiant pour la suite.