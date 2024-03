Chose promise, chose due, le deuxième DLC de FF16 s'est de nouveau montré au grand jour, et ça promet d'être une énorme claque. En prime, on a eu une date de sortie.

Actuellement, les fans de la franchise Final Fantasy sont probablement en train de s'éclater aux côtés de Cloud et bande dans Rebirth. Rien d'anormal, c'est une pure merveille qu'on vous invite à faire si ce n'est pas encore fait. Mais de son côté, FF16 est loin, mais alors très loin d'avoir dit son dernier mot. Le jeu a encore plus d'un tour dans son sac, et vous savez sûrement où on veut en venir. On parle bien sûr de son nouveau DLC : The Rising Tide. Ce dernier vient justement de pointer le bout de son nez lors d'un gros événement, avec... une date de sortie !

Le deuxième DLC de FF16 se montre à nouveau

Souvenez-vous, il y a un mois, Square Enix nous avait fixé un rendez-vous à ne pas louper. Un temps allait être consacré à FF16 lors de la PAX East, à Boston. Comme prévu, l'équipe derrière le jeu a répondu présent en ce 22 mars 2024 pour parler de l'extension baptisée « The Rising Tide ». Cela inclut donc Takeo Kujiraoka, le réalisateur des DLC ou Naoki Yoshida, le producteur du titre. Après Echoes of the Fallen, on a forcément hâte de mettre les mains sur ce DLC inédit, qui s'est montré bien mystérieux depuis son annonce. Heureusement, on est maintenant un peu moins dans le flou.

En effet, jusqu'ici, on a seulement eu un bout d'un trailer à se mettre sous la dent. Il faut l'avouer, c'est un peu léger. Grâce à lui, on avait tout de même pu savoir qu'on allait se rendre à Mysidia, un village de mage bien connu des aficionados de la licence. Le Leviathan sera de la partie, et on peut dire qu'il était temps au vu de sa popularité. Petit rappel important, mais on connaît déjà la durée de vie de cette aventure. Kujiraoka avait déjà pris la parole à ce sujet, et il avait dit qu'on pouvait compter sur une dizaine d'heures de jeu avant d'en voir le bout. C'est plutôt conséquent.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle bande-annonce du DLC de FF16 nous présente un peu plus en détail son histoire, et les enjeux à venir. Le gameplay est bien évidemment mis à l'honneur, avec notamment le combat contre le Leviathan qui est tout simplement impressionnant. On voit aussi Clive utiliser son pouvoir sur certains ennemis, et encore une fois, visuellement, on nous met une belle claque. Ce n'est d'ailleurs pas la seule vidéo qui a été montrée sur The Rising Tide, puisque différents aspects de l'extension ont été mis en avant.

Au cours de la PAX East, les développeurs sont revenus sur l'histoire de l'extension. Comme le fait de « sauver » le Léviathan en le martelant de coups avec l'Ifrit. Eh bien, on n'aura pas la réponse, mais on nous souligne l'importance de cet affrontement pour la survie des Eikon. On nous explique aussi que ce sera un combat plutôt dur. On nous conseille donc de maîtriser l'Ifrit sur le bout des doigts avant de se lancer dans le DLC. Ce dernier réserve d'autres surprises, comme du contenu end game inédit.Mais on n'en vient toujours pas à l'annonce que tout le monde attend, à savoir la date de sortie. Celle-ci est fixée au 18 avril 2024 pour un prix de 19,99$ pour une dizaine d'heures de jeu supplémentaires.

Et ce n'est pas tout. Une grosse mise à jour gratuite sera disponible dans la foulée. Aucune date de lancement n'a été dévoilée ceci étant. Elle apportera quelques fonctionnalité demandées comme du changement pour les icônes de quêtes, la possibilité de créer et sauvegarder 5 profils d'attaques, d'ajuster les effets des accessoires, 40 nouveaux morceaux pour l'Orchestrion et bien plus encore. Une collaboration avec FF14 est également prévue, tout comme avec FF Brave Exvius. Toutes deux arriveront dans le courant d'avril 2024, sans aucune date de sortie fixée. Pour la version PC, il faudra patienter encore un peu, Yoshi-P se contentant de rappeler qu'elle arrive « bientôt ».