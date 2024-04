Final Fantasy est revenu avec un nouvel opus inédit l'été dernier. FF16 nous transporte dans une nouvelle quête épique qui puise sont inspirations moins du JRPG que du RPG occidental à la The Witcher. Ce parti n'aura pas convaincu l'intégralité du public, mais c'est un choix qui apporte aussi une nouvelle dynamique à la licence.

En attendant son arrivée sur PC, l'exclusivité PS5 a encore des choses à nous raconter. En ce jeudi 18 avril, Square Enix publie un gros patch gratuit très attendu à la fois par tout le contenu qu'il corrige et ajoute au jeu, dont une partie fonctionne avec le nouveau DLC enfin disponible !

© Square Enix.

FF16 se poursuit dans le DLC “La Complainte du ressac”

Après “Echoes of the Fallen”, Clive poursuit son aventure dans un deuxième DLC intitulé “La Complainte du ressac” (“The Rising Tide”). Le héros poursuit donc son voyage dans cette extension qui devrait s'étendre sur une dizaine d'heures de jeu.

Cette fois, Clive se rend à Mysidia. Il aura pour mission d'« aider l'Émissaire de Léviathan à avoir une vie normale, à être libre ». De nouveaux affrontements l'attendent sur sa route. Des ennemis redoutables tels que Thalaos se dresseront face à lui.

Le DLC “La Complainte du ressac” fait partie du Pass d'extension de FF16, à 24,99€. Il peut également être acheté séparément, si le précédent DLC ne vous intéresse pas, pour 19,99€ sur le PS Store. Dans tous les cas, il est disponible dès maintenant !

Notes du patch 1.31

Le DLC n'est pas la seule sortie pour FF16 aujourd'hui. Le patch gratuit de la version 1.31 est d'ores-et-déjà accessible. Et autant vous dire qu'il ajoute de nombreuses nouveautés, autant du côté des correctifs que des ajouts.

En matière de combat, les attaques de Clive sont globalement plus fortes contre les Primordiaux. La jouabilité face à eux a aussi été fluidifié. Pour plus de rééquilibrage, plusieurs accessoires, en particulier les Soupirs, et de nombreuses capacités ont été améliorés. Quelques animations ont également été repensées et la vitesse de Clive augmentée pendant l'utilisation de la Justice de Ramuh.

L'histoire en elle-même a été peaufinée avec l'ajout d'animations supplémentaires dans plusieurs cinématiques. La quête annexe « Les maux des soignants » a même reçu des scènes supplémentaires. De même, des PNJ supplémentaires apparaissent maintenant dans certains hameaux. On notera également une nouvelle fonction bienvenue, celle de pouvoir revenir au point de départ d'une quête ou d'un chapitre.

Côté technique, on remarque un apport bien utile : il est désormais possible d'attribuer une action spécifique à un bouton de la manette depuis le menu "Personnalisée". Square Enix précise aussi que plusieurs menus ont été modifiés, sans donner plus de détails. Enfin, les photographes en herbe peuvent se réjouir car le mode photo se voit doter d'options supplémentaires :

Effets de profondeur de champ : plus de degrés de focus

Correction des couleurs

Effets écran

Orientation portrait/paysage

Rotation 90°

D'une manière générale, les équipes de développement se sont attachées à régler de nombreux problèmes d'affichage, aussi bien en termes d'UI que de d'effets visuels. L'IA des équipiers a également été corrigée. Même les textes ont vu leur orthographe corrigé. C'est donc un patch considérable qui est déployé aujourd'hui, pour un confort de jeu toujours plus optimal sur FF16.