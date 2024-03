FF16 a pris un virage très action, à l'inverse de l'expérience J-RPG offerte par FF7 Rebirth, mais ça ne semble pas lui avoir porté préjudice. En quelques jours, le jeu s'était vendu à plus de 3 millions d'exemplaires sur PS5, et les critiques sont globalement très positives. Dans les mois qui viennent, le titre de Square Enix supervisé par Naoki Yoshida (Final Fantasy 14) va avoir la lourde tâche d'aller conquérir un nouveau public. D'ici la fin de l'année 2024 ? En 2025 ? Encore plus tard ?

Où est la version PC de FF16 ?

FF16 est sorti en exclusivité sur PS5 le 22 juin 2023, ce qui signifie qu'au moment de publier cet article, l'exclu temporaire a déjà pris fin. Sony Interactive Entertainment et Square Enix avaient en effet joué cartes sur table en révélant la durée du deal commercial qui était alors de 6 mois. Désormais, Final Fantasy 16 est donc libre d'arriver sur une autre plateforme, mais pas n'importe laquelle. Depuis le départ, il est acté que FF16 sera disponible sur PC à un moment ou à un autre. Et maintenant que l'exclu s'est terminée, une question se pose : « à quand le lancement de Final Fantasy XVI sur PC ? ».

Naoki Yoshida, le producteur emblématique de FF14 et de FF16, a donné des nouvelles et elles sont plutôt bonnes puisque le développement est quasiment terminé. « En ce qui concerne l'état actuelle du développement [de la version PC], nous en sommes aux dernières étapes de l'optimisation. La date de sortie dépend de cela - des configurations dont les joueurs auront besoin, donc nous sommes en train de voir cela. Les spécificités devraient naturellement être plus élevées » (via Eurogamer). Une annonce pour bientôt ? Yoshida-san préfère être prudent et demande encore un peu de temps aux joueuses et joueurs.

Dans tous les cas, la révélation des configurations PC pour faire tourner FF16 seront partagées à l'avance, et les équipes préparent même une démo. « Pour ce faire [juger des configs nécessaires], nous prévoyons de sortir une démo pour la version PC. Une fois encore, je ne peux pas donner plus de détails, mais ce ne sera pas dans longtemps. Ce ne sera pas dans 1 an, ni dans 2. Ce sera probablement avant cela ». Final Fantasy 16 sur PC en 2024 est donc clairement possible, ou au moins la démo jouable. Quant au DLC Rising Tide, des nouvelles sont attendues pour la Pax East 2024.