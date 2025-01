Même s'il est sorti en 2023, FF16 a eu une actualité en 2024 avec la version PC et le second DLC La Complainte du Ressac (The Rising Tide). Des projets qui ont vu le jour en parallèle du lancement de Final Fantasy 7 Rebirth sur PS5, et du développement du portage PC de cette suite. En clair, les équipes ont été bien occupés et ça devrait être encore le cas tout au long de cette nouvelle année au vu des déclarations des différents membres.

Qu'attendre des créateurs de FF16 ?

Comme bon nombre de développeurs japonais, Creative Studio 3, qui est l'équipe derrière FF16 notamment, a adressé ses vœux pour 2025 dans les colonnes de 4Gamer. « 2024 a été une année folle... Je pense que les résultats commenceront à se faire sentir dès 2025, alors surveillez Square Enix et Creative Studio 3 » a déclaré le producteur Naoki Yoshida. Mais les quelques mots les plus intéressants ont été formulés par Hiroshi Takai, le réalisateur de Final Fantasy 16.

« En 2024, j'ai été pleinement occupé à travailler sur FF16. En 2025, je travaillerai sur quelque chose de différent. Je ne peux pas encore vous donner de plus amples détails, mais je continuerai à travailler dur cette année (rires). Je suis sûr que ce travail débouchera sur quelque chose que les lecteurs de 4Gamer apprécieront » a teasé le directeur de FF16.

Un jeu différent annoncé dès 2025 ? On verra bien, mais on a déjà entendu cela de la bouche de Naoki Yoshida. Le célèbre producteur avait même indiqué vouloir un ton plus léger pour son prochain projet, histoire de contraster avec FF16 notamment. Et visiblement, ce ne sera pas Final Fantasy 17 étant donné que ce dernier préfère déléguer la réalisation à un autre membre de l'équipe. « Nous travaillons durement sur un nouveau titre dans le cadre de la nouvelle structure de Square Enix. Il faudra peut-être attendre un peu avant de pouvoir vous en parler, mais nous appréciererions que vous continuez à nous soutenir en 2025 » a ajouté Takashi Tokita (FF4).

Source : 4Gamer.