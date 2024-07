Presque 15 ans après sa sortie initiale, FF14 n’est plus le même jeu. Sous la tutelle de son sauveur, Naoki Yoshida, le MMORPG phare de Square Enix continue de fédérer des millions de joueurs. L’arrivée d’une nouvelle extension ne manque jamais de créer des émules au sein de la communauté, et ça n’a pas loupé avec la sortie récente de Dawntrail. Les inconditionnels du jeu ne peuvent que saluer le sens de l’écoute des développeurs, et l’une de leurs demandes les plus incessantes pourrait prochainement devenir réalité.

Un peur de romance dans FF14 ?

Plus que la richesse de son contenu, Final Fantasy 14 s’est distingué par son histoire et ses personnages. Des PNJ que les amoureux de la licence et du jeu adorent, à tel point qu’ils aimeraient pouvoir filer le parfait amour avec certains d’entre eux. Une mécanique fortement appréciée dans d’autres jeux qui l’ont adoptée, comme Baldur’s Gate 3 dernièrement. Interrogé par la communauté lors de la Japan Expo 2024, Naoki Yoshida a expliqué qu’il y a une importante demande des fans pour une telle fonctionnalité. Le producteur ne ferme pas la porte et explique même que les équipes réfléchissent à de nouvelles façons de permettre aux avatars des joueurs de se rapprocher de leurs personnages favoris.

« Ce n’est pas la première fois que ce sujet revient sur la table. Le problème, c’est que dans FF14 il y a une épopée, une histoire. Imaginez par exemple que Estinien se retrouve embarqué sur une autre planète. Évidemment, cela me fait énormément plaisir de voir à quel point les joueurs tiennent à ces personnages que nous avons créés et se sentent proches d’eux. On réfléchit à un moyen de renforcer des relations et de vous permettre de vous rapprocher d’eux, on cherche une meilleure solution », a-t-il expliqué sur la scène de l’événement parisien.

Une telle fonctionnalité est donc à l’étude pour FF14, mais il faudra patienter avant qu’elle ne voie éventuellement le jour. MMORPG et romance ne sont en tout cas pas incompatibles. Bungie s’était d’ailleurs penché sur le sujet avec Destiny 2 et avait créé tout un système de romance fonctionnel en interne, sans jamais le déployer dans le jeu. FF14 pourrait bien lui emboîter le pas, mais on imagine le chantier que cela demanderait aux équipes.

Source : Naoki Yoshida