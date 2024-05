FF14 est en train de rencontrer quelques problèmes et les joueurs sont inquiets. Que se passe-t-il sur le MMORPG ? Voici ce que l'on sait pour le moment à ce sujet.

Les serveurs de FF14, le célèbre MMORPG de Square Enix, subissent actuellement des perturbations techniques sévères suite à une attaque DDoS. Cette attaque, révélée par un communiqué sur le site officiel The Lodestone, affecte la connexion des joueurs aux mondes des centres de données en Amérique du Nord, Europe, Japon et Océanie. Pas d'inquiétude, donc cela ne vient pas de vous.

FF14 a des problèmes

Ces problèmes techniques comprennent des difficultés à accéder aux serveurs, ainsi que des problèmes d'envoi et de réception de données. La nature et l'étendue de l'attaque inquiètent de nombreux fans du jeu, d'autant plus que Square Enix, jusqu'à présent, n'a pas fourni de détails sur l'identité des attaquants ni sur l'avancement des mesures correctives prises.

L'entreprise a assuré qu'elle était pleinement engagée dans la résolution de ces problèmes et qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour contrer l'attaque. Malgré ces assurances, l'incertitude demeure quant à la durée des perturbations ou si d'autres titres de la franchise pourraient également être affectés à l'avenir.

Le timing de cette attaque est particulièrement délicat pour Square Enix, qui vient de tenir un festival de fans à Tokyo la semaine dernière et qui a récemment annoncé la sortie de la prochaine extension majeure de FF14, Dawntrail, prévue pour le 2 juillet 2024. De plus, le jeu a lancé une bêta ouverte sur Xbox en février 2024, augmentant ainsi sa base de joueurs.

Cette situation survient également alors que les fans anticipent avec impatience la dernière partie du remake de Final Fantasy 7, dont la sortie est prévue dans les trois prochaines années.