Les débuts de FF14 ont été calamiteux, mais depuis la résurrection du jeu avec la version A Realm Reborn, le succès est bien là. Le titre qui a plus de 10 ans a vu défiler pas moins de quatre grosses extensions, et la cinquième arrivera à l'été 2024. Intitulée Dawntrail, elle emmènera les joueuses et joueurs sur une île paradisiaque prête à être explorée pendant des heures et des heures. Mais avant ce gros morceau, forcément très attendu par la communauté, Square Enix espère attirer de nouvelles personnes sur son MMO à succès.

FF14 gratuit en février 2024, mais pas pour tous

FF14 est un MMO qui s'inscrit dans la saga culte de Square Enix et qui, comme d'autres de ses semblables, repose sur un modèle d'abonnement avec plusieurs formules. Les prix varient de 10,99 à 12,99€ par mois avec des accès et des durées différentes. La formule la moins chère, en version standard, permet par exemple d'avoir jusqu'à 40 personnages au total, et huit par serveur. Mais pour attirer des abonnés, l'éditeur propose aussi une version d'essai pour se faire une bonne idée de ce qu'est FF14. Et bientôt, les joueurs Xbox Series pourront enfin en profiter.

L'année dernière, Phil Spencer, patron de Xbox, s'est affiché aux côtés de Naoki Yoshida (producteur de Final Fantasy 14) et Takashi Kiryu (président de Square Enix) pour annoncer une version Xbox Series de FF14 avec une bêta à l'approche de la mise à jour 6.55. Ce sera bien le cas puisqu'elle commencera dès le mercredi 21 février 2024 vers 9h, mais uniquement sur les dernières consoles de Microsoft donc. Et attention, car les habitués n'y auront pas accès.

En effet, la bêta de FF14 sur Xbox Series X|S est seulement destinée aux nouveaux joueurs, et non à celles et ceux qui ont déjà un compte et de la bouteille. Si vous êtes curieux du résultat de cette version, il faudra vous contenter de vidéos sur YouTube. « Les joueurs ayant l'essai gratuit de Final Fantasy XIV enregistré pour une autre plateforme sur leur compte Square Enix ainsi que les joueurs possédant déjà une licence FF14 sur leur compte Square Enix ne pourront pas participer à la bêta ouverte » précise le communiqué officiel.

Pour les autres qui seraient sur PS4, PS5 ou PC, une nouvelle campagne de connexion gratuite est disponible jusqu'au 21 février 2024 à 15h59 (heure française), mais il ne faut pas avoir souscrit un abonnement durant les trente derniers jours. Et pour découvrir gratuitement FF14 sur Xbox Series X|S, on fait comment ? Square Enix a expliqué les démarches très classiques.

Afin d'être certain que tout fonctionne, rendez-vous dans les paramètres de confidentialité de votre Xbox, puis dans la section « Communication et multijoueur ».

Ensuite, opérez les réglages suivants : « Vous pouvez participer à des jeux multijoueur » : autoriser « Vous pouvez participer à des jeux inter-réseaux » : autoriser « Les autres peuvent communiquer avec la voix, par écrit ou par invitation » : tout le monde « Vous pouvez communiquer en dehors du réseau Xbox via la voix et le texte » : tout le monde

Revenez dans « Afficher les détails et personnaliser », et « Contenu de jeu » « Vous pouvez voir et télécharger les créations de la communauté » : tout le monde

Allez sur le Xbox Store pour chercher et télécharger la bêta de FF14

Enfin, sachez que votre investissement dans cette bêta ne sera pas vain. L'éditeur japonais indique que « les données de FF14 seront transférées et que vous n'aurez pas besoin de télécharger le jeu à nouveau ». Pas besoin de retélécharger des dizaines de Go, ni de redémarrer à zéro visiblement puisque la progression devrait être rapatriée. Deux excellentes nouvelles ! Quant à la possibilité de voir Final Fantasy 14 devenir un free to play, n'y comptez pas trop, le producteur Naoki Yoshida ayant fermé la porte à une telle éventualité.