Final Fantasy X représente un véritable tournant de l'histoire de la série de RPG. Premier Final Fantasy doublé, il est aussi le premier jeu de la licence à avoir une suite. Il s'agit également du dernier "FF" à faire l'unanimité dans la communauté des fans de Final Fantasy (mais moins que les trois précédents tout de même). En 2013, Square Enix livre un remaster de FF X et X-2 sur la même galette sur PS3, avant l'arrivée de portages sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Sauf que toutes ces versions possèdent un défaut fâcheux qui fait de nouveau parler de lui sur Twitter... presque 10 ans après.

FF X plus beau sur PS2 que sur PS4 ?

Le 11 mars, une joueuse nommée StellaNoxEclair partage innocemment une capture d'écran sur son compte Twitter. On y voit le visage de Tidus dans Final Fantasy X sur deux images différentes. La première est issue de la version PS2 du titre et la seconde de son remaster. Elle accompagne celles-ci de la phrase suivante :

Ma chose préférée est de voir les visages si expressifs en jouant à FF X et ensuite de regarder leurs équivalents dans le remaster.

FF X-2 aussi touché par le problème

En effet, il n'y a pas photo : les visages de la version PS2 sont beaucoup plus expressifs que ceux du remaster, qui semblent dépourvus de toute émotion. Cela ne concerne pas que Tidus, mais tous les personnages du jeu, comme la joueuse le montre avec deux autres tweets. Visiblement, peu de joueurs étaient au courant de ce défaut majeur du remaster de Final Fantasy X, comme le montrent les réactions aux posts de StellaNoxEclair. Ceux qui n'ont joué qu'au remaster de Final Fantasy X et X-2 (il est aussi concerné par ce souci) tombent presque tous de haut. "Lequel est le remaster ?", peut-on même lire. Alors, vaut-il mieux ressortir sa PS2 pour jouer à FF X et X-2 ?