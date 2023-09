L’industrie du jeu vidéo est sans merci et nombreux sont les licenciements ou même les fermetures pour les plus petits studios. Mais comme déjà expliqué de nombreuses fois, personne n’est à l’abri même les plus grands studios.

Alors qu’il existe parfois de belles histoires comme celle de la récente renaissance de Telltale. Le studio à l’origine de The Wolf Among Us et The Walking Dead, est revenu d’entre les morts grâce à son ancienne équipe après avoir mis la clé sous la porte. Une belle histoire qui n’est pas pareille dans d’autres studios. Certains se voient parfois fermés par leur société mère pour cause d’un “programme de restructuration” que l’on entend bien souvent. Et c'est celui à l'origine du « concurrent » de GTA qui en fait les frais.

Une page se tourne pour Volition

Le studio Volition Games existe depuis maintenant 30 ans. Nous le connaissons notamment pour Red Faction, mais surtout pour avoir créé l’un des plus grands concurrents à GTA, Saints Row. La licence complètement barrée avait notamment fait subir un reboot son univers pour nous offrir un nouvel épisode en 2022. Ce dernier avait eu un accueil plutôt mitigé, bien qu'il se laisse désormais approcher par les membres du PS Plus. C’est probablement ce rendez-vous manqué qu’Embracer Group, maison mère de Volition, a prétexté pour fermer définitivement les portes du studio et mettre dehors tous les développeurs qui y travaillaient.

Dans son communiqué, Volition Games indique que : « En juin Embracer Group a annoncé un programme de restructuration. Le but étant de renforcer Embracer et de maintenir une position de leader dans l’industrie du jeu vidéo. Ils ont donc évalué les objectifs stratégiques et opérationnels et ont fini par prendre la dure décision de fermer Volition et ce immédiatement. » A la suite de cette explication, Volition souligne qu’un travail est fait pour aider les membres du studio à faire une transition la plus fluide possible notamment dans la recherche d’un emploi. Le message se finira finalement par un mot de remerciement de l’équipe et cela conclura l’histoire importante de ce studio iconique du paysage vidéoludique.

Clap de fin pour le concurrent de GTA ?

Ce n'est pas le premier studio qu'Embracer fait fermer et sûrement pas le dernier. Le groupe, qui a multiplié les rachats ces dernières années, enchaîne les fermetures et vagues de licenciements. Même la branche d'édition de Gearbox (Borderlands) en a fait les frais. Deep Silver, qui éditait les jeux Saints Row s'est lui aussi fendu d'un communiqué pour tenter de rassurer les amoureux de la licence.

Nos pensées accompagnent tout le monde à Volition, ceux qui y étaient encore comme ceux qui sont partis. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour leur travail inoubliables sur Saints Row et Red Factions. Ces licences continueront à vivre chez PLAION.

C'est donc PLAION, anciennement Koch Media, qui reprendra visiblement le flambeau. Comment ? Le mystère reste cependant entier. Il ne faudra en revanche pas s'attendre à une annonce de sitôt. Après la débâcle de Saints Row 2022, Embracer et PLAION vont sans doute prendre leur temps et jouer la carte de la prudence avec la licence. S'il était considéré comme ce qui se rapprochait le plus d'un concurrent direct de GTA, Saints Row n'est jamais parvenu à réellement attaquer la licence phare de Rockstar sur son terrain. C'était un peu deux salles deux ambiances, mais la franchise avait clairement son public.