Fatal Fury City of the Wolves est passé au Summer Game Fest 2024 pour dévoiler deux nouveaux héros de son roster, de véritables furieux qui ne pas là pour enfiler des perles.

L’année prochaine, la légendaire licence de jeu de combats signée SNK reviendra avec Fatal Fury : City of the Wolves. Un jeu tout ce qu’il y a de plus moderne qui viendra se faire une place à la table des grands aux côtés de Tekken 8, Street Fighter, King of Fighters ou encore Mortal Kombat 1. Un jeu qui promet d’ores et déjà de ruiner quelques pads arcade, mais pour la bonne cause.

Le prochain Fatal Fury met le paquet avec deux nouveaux héros fous furieux !

Avec Fatal Fury : City of the Wolves, SNK vise à redynamiser sa recette. Le studio nous a d’ores et déjà dévoilé ses mécaniques de jeu dont les subtilités ne manqueront certainement pas de plaire aux fans hardcore. Notamment la barre de REV, sorte de jauge d’endurance, qui augmentera à chaque fois que l’on prendra des coups (et diminuera lorsqu’on réussira des actions) pouvant provoquer un état de fragilité.

À contrario, dans ce nouveau Fatal Fury, c’est aussi cette ressource, délicate à contrôler, qui sera utilisée pour lancer certaines compétences spéciales dévastatrices, offensives et même défensives. À cela s’ajoute un système pour contrôler les attaques de jet, la possibilité de “casser” certaines animations ou délais de récupération pendant et entre les combos sans parler de la bonne gestion des contres et des timings qui seront ici récompensés. Tout ce qu’il faut pour avoir droit à du beau jeu.

On fait le plein d'images en même temps !

Et pour du beau jeu, il faut de beaux personnages. Fatal Fury : City of the Wolves nous a déjà présenté une partie de son roster et il vient d’en ajouter de nouveaux. Lors du Summer Game Fest de ce soir, le titre nous annonce deux nouvelles têtes : Vox Reaper, un assassin particulièrement vif qui aura vite fait de déchaîner toute sa puissance, ainsi que B. Jenet, une femme impressionnante à plus d’un titre qui ne se laissera clairement pas faire et pourra elle aussi compter sur une panoplie de mouvements dynamiques mais aussi très puissants. Encore une fois, deux salles, deux ambiances. Fatal Fury : City of the Wolves se veut particulièrement généreux et diversifié dans son roster. Verdict début 2025 à la sortie du jeu sur consoles et PC !