C'est le moment de remonter à bord de votre moissonneuse ! Les champs ne vont pas s'entretenir tous seuls après tout. Alors relancez Farming Simulator 25, car une nouvelle mise à jour gratuite est disponible. L'expérience promet d'être encore plus réaliste. On vous donne tous les détails.

Farming Simulator 25 se rapproche encore de la simulation idéale

La référence en matière de simulation de ferme, c'est encore et toujours Farming Simulator. En novembre dernier, l'édition 2025 sortait avec son lot de nouveautés. Depuis, le jeu continue donc de s'optimiser pour vous proposer le meilleur de la gestion agricole.

Depuis le 28 janvier, la version 1.5.0.0 de Farming Simulator 25 est disponible gratuitement sur tous les supports. Dans l'ensemble, elle vient optimiser le jeu, en particulier sur PC avec la technologie AMD FSR 3 qui se déploie sur de plus en plus de jeux. Mais, les versions consoles ne seront pas en reste avec l'ajout d'un mode performance et plusieurs réhaussements graphiques.

Plusieurs bugs disparaissent ainsi avec ce nouveau patch. Par exemple, il résout des problèmes de collision ou le comportement des animaux. Le multijoueur a d'ailleurs été revu lui aussi. Comptez en outre sur une IA plus performante ainsi qu'un rééquilibrage des coûts. Farming Simulator 25 s'annonce donc encore plus beau et plus optimal !

Patch Note version 1.5.0.0

C'est une mise à jour assez conséquente que Farming Simulator 25 s'offre pour passer à la version 1.5. Au regard des modifications apportées, cela devrait en valoir la chandelle. Découvrez tous les détails de ce nouveau patch gratuit.

Corrections de bugs et changements

Diverses modifications techniques visant à améliorer considérablement les performances.

Améliorations de la stabilité pour prévenir les crashs.

Diverses adaptations de textes et de traductions.

Divers ajustements visuels sur plusieurs modèles.

Les paramètres avancés ne nécessitent plus de redémarrer le jeu.

Un comportement de l'assistant Go To maintenant amélioré.

Amélioration du contrôle des collisions avec le sol (moins d'objets tombant à travers le sol, se coinçant dans le sol ou rebondissant sur les faucheuses).

Amélioration des collisions générées par les arbres coupés.

Meilleure reproduction des couleurs en mode HDR.

L'activation du HDR qui ne nécessite finalement plus de redémarrage du jeu.

Rendu AMD FSR 3 amélioré.

Rendu TAA amélioré.

Amélioration des ombres douces projetées par diverses sources.

Amélioration des feuilles de betterave à sucre sur le sol.

Comportement amélioré du curseur de l'interface utilisateur avec les contrôleurs.

Le taux de récolte des raisins et olives est double.

Réduction des coûts de plantation pour les vergers de vignes et d'oliviers.

Réduction aussi de la vitesse d'accumulation des dégâts de peinture sur les véhicules.

Synchronisation multijoueur corrigée pour la déformation des pneus sur le sol.

Correction des extensions placées qui perdaient leur connexion après le rechargement d’une sauvegarde.

Problème lié à la quantité de nourriture produite par le robot d'alimentation Lely réglé.

Correction de l'en-tête de maïs Capello Diamant8 trop abaissé.

Correction aussi de l’impossibilité d'ajouter des pâturages personnalisés aux petits poulaillers et aux modèles de Rudolf Hörmann.

La limitation de l'essieu avant sur certains tracteurs avec chargeur frontal attaché est résolue.

Correction des interactions et des collisions dans l’ascenseur à grain du musée.

Correction des problèmes avec le cache des shaders lorsqu'il est corrompu (par exemple, un crash lors de l'enregistrement ou un outil externe, comme Cloud Sync, qui le brise).

La collision manquante sur les bâtiments d'élevage avec Lely Vector est enfin ajoutée.

Correction des blocages momentanés lors de la création ou de la suppression de câbles sur les treuils.

Suppression d'une grande demande obsolète sur les stations de vente de débris et de trains.

Correction des zones de placement des BGA 250kW

Comportement corrigé du fonctionnement du Pöttinger SERVO T 6000 P

Aussi, correction du signal sonore sur Hutan Pantai au printemps

Les roues sur les machines bomech sont dorénavant déclarées comme des roues d'entretien

Correction du comportement des animaux sauvages avec divers obstacles

Nouvelles fonctionnalités

Le mode performance est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series X.

Reflets de l'eau désormais activés sur PS5.

Ajout d'une étape de génération de shaders lors du chargement d'une sauvegarde sans cache de shaders ou avec un cache incorrect.

Intégration d'une petite cimenterie.

En plus, ajout de mousse dans la simulation de l'eau.

Modding

Intégration de l'attribut utilisateur maxHeight aux splines pour limiter les véhicules qui l'utiliseront avec GoTo AI.

Ajustement de la couleur et du matériau du rearLight30.

Correction du chargement des types de véhicules moddés à partir des configurations de type de véhicule.

Ajout de descriptions de commandes dans la console.

Amélioration en plus du comportement de défilement dans la console lorsque la saisie est désactivée.

Désormais, défilement jusqu'en haut (accueil) et défilement jusqu'en bas (fin) (lorsque la saisie n'est pas activée).

Défilement d'une page en maintenant la touche « shift » enfoncée tout en appuyant sur « page up » ou « page down » (lorsque la saisie n'est pas activée).