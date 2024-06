La série Farming Simulator, développée par GIANTS Software, est de retour avec sa dernière itération : Farming Simulator 25. Prévue pour une sortie le 12 novembre 2024, cette nouvelle édition promet de nombreuses améliorations et nouveautés qui raviront les amateurs de simulation agricole. Et une collector est déja disponible à la précommende avec pas mal de bonus.

Farming Simulator 25 dévoile le contenu de l’Édition Collector

L’édition Collector de Farming Simulator 25 pour PC (uniquement) offre une multitude de bonus exclusifs pour enrichir l'expérience des joueurs. Vendue au prix de 69,99 €, cette édition comprend :

Le jeu complet avec deux DLCs supplémentaires.

Un ensemble de 32 autocollants pour personnaliser vos objets ou équipements.

Trois posters au format A2, parfaits pour décorer votre espace de jeu.

Une serrure d’allumage avec deux clés, un ajout physique unique pour les collectionneurs.

Une version 16-bit du jeu, un clin d’œil nostalgique aux fans de longue date.

Et bien d'autres surprises qui sauront plaire aux passionnés.

Farming Simulator 25 introduit de nouvelles cultures comme le riz et l'épinard. Ainsi que des environnements diversifiés situés en Asie de l'Est, en Amérique du Nord et en Europe Centrale. Les joueurs peuvent désormais gérer des chaînes de production, s'occuper de nouveaux animaux et entreprendre des missions de construction. Le tout avec plus de 400 machines authentiques issues de 150 grandes marques agricoles​. Les améliorations graphiques et physiques promettent une immersion accrue, rendant l'agriculture virtuelle plus réaliste et relaxante, que ce soit en solo ou en multijoueur coopératif.

Disponible sur plusieurs plateformes dont Windows PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, FS25 peut être précommandé dès maintenant.

L’édition Collector de FS25 est une opportunité en or pour les fans de la série et les nouveaux venus désireux de plonger dans l'univers agricole virtuel. Avec ses nombreux bonus et améliorations, cette édition s'annonce comme un incontournable de l'année 2024.