Pendant que les licences prolifiques continuent de s’appuyer sur un cycle de sorties annuelles, Farming Simulator a pris le temps de revoir sa copie. Après une pause de trois années, la star du monde agricole reviendra en grande pompe le 12 novembre prochain. Un successeur qui fera la part belle aux nouveautés et marquera une grande première pour la franchise.

Direction l'Asie avec Farming SImulator 25

Pour la première fois de l’histoire de la licence, Farming Simulator va s’évader dans l’est de l’Asie. De nouveaux bétails, des améliorations graphiques et des cultures inédites attendront les agriculteurs en herbe le mois prochain, tout comme une carte sur ce nouveau territoire. Hutan Pantai, qui s’est révélée à l’occasion du Tokyo Game Show 2024, s’annonce comme une map dépaysante pour les joueurs. Elle proposera en outre un port surplombant la mer avec une vue sur de jolies montagnes enneigées, des monuments et cerisiers en fleur typiques de la région et des routes sinueuses pour relier les zones rurales avec la ville. Le terrain de jeu parfait pour tester les nouveautés de ce Farming Simulator 25. Les fermiers pourront désormais cultiver du riz dans deux déclinaisons, des haricots, des épinards, et même élever des buffles et des chèvres.

Outre celle en Asie, ce seront deux autres cartes qui seront proposées au lancement de Farming Simulator 25. L’une se situera en Amérique du Nord, l'autre en Europe centrale, comme toutes les itérations précédentes depuis de nombreuses années. Giants Software promet aussi plus de 400 machines et outils provenant des plus grandes marques agricoles mondiales, ainsi que de nouvelles missions pour occuper les joueurs. L’éditeur entend offrir davantage de personnalisation et de liberté lors de la construction des fermes. Farming Simulator 25 inaugurera également le nouveau moteur graphique de Giants apportant donc plus de soin aux textures, des graphismes et aux jeux d’ombres et de lumières. Des nouveautés à découvrir le 12 novembre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Mac. Pour rappel une édition collector sera disponible, mais les fans se sont déjà rués dessus. Elle est cependant toujours disponible pour PC.

Source : Giants Software