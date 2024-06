Surprise ! (ou pas) GIANTS Software a dévoilé Farming Simulator 25, le dernier opus de sa célèbre série de simulation agricole, prévu pour une sortie le 12 novembre sur PS5, Xbox Series, PC et Mac. Cette annonce promet de nombreuses nouveautés et améliorations pour les passionnés d'agriculture virtuelle. De quoi travailler dur dans les champs.

UFarming Simulator 25 promet plus de richesses

Farming Simulator 25 propose aux joueurs de gérer leurs exploitations agricoles dans divers environnements luxuriants et détaillés. Trois nouvelles régions sont introduites : un paysage d'Asie de l'Est avec des rizières, un environnement nord-américain offrant de vastes espaces ouverts, et une région d'Europe centrale caractérisée par des champs verdoyants entourés de rivières et d'étangs.

Les agriculteurs virtuels pourront cultiver plus de 20 types de cultures. Dont deux variétés de riz et des épinards, et élever de nouveaux animaux tels que des buffles. De plus, de nouvelles chaînes de production et constructions offriront des opportunités d'affaires élargies. Permettant aux joueurs de développer leur empire agricole de manière encore plus réaliste.

Farming Simulator 25 bénéficie d'une mise à niveau technologique significative grâce au moteur GIANTS Engine 10, compatible avec le modding. Les joueurs pourront apprécier des graphismes et des effets physiques améliorés, incluant le brouillard. Les ombres renforcées, les effets météorologiques dynamiques et la déformation du sol. Ces améliorations visuelles contribuent à une immersion plus profonde dans la vie agricole.

Une collector en prime

Les amateurs de machines agricoles auront accès à plus de 400 véhicules. Et outils authentiques de plus de 150 marques internationales renommées comme Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland et Valtra. De nouvelles machines spécialisées pour l'agriculture asiatique seront également introduites.

Pour les collectionneurs, l'édition collector de Farming Simulator 25 pour PC inclura des éléments exclusifs tels qu'un verrou d'allumage USB pour démarrer les tracteurs dans le jeu, une version inspirée de la Mega Drive 16 bits, ainsi qu'un CD de la bande originale comprenant 15 morceaux de Chris Hülsbeck, destiné aux amateurs de rétro.