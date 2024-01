Une information capitale vient d'être découverte au sujet de la franchise Far Cry, et c'est une excellente nouvelle pour les joueurs. Et non, ça ne concerne pas le 7.

La licence Far Cry a encore de beaux jours devant elle. Le septième opus n'a pas encore eu droit à une annonce digne de ce nom, mais son existence ne fait aucun doute. Pourtant, ce n'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui. Ubisoft serait en train de mettre sur pied un autre projet en lien avec la célèbre franchise. Ce n'est pas une simple rumeur, mais un leak qui nous a permis d'affirmer ça. Et il devrait faire plaisir à certains fans.

Un spin-off Far Cry en chantier ?

Cette information, on la doit à l'enregistrement d'un jeu signé Ubisoft auprès du PEGI. Pour rappel, il s'agit d'un organisme européen chargé d'évaluer le contenu des jeux vidéo. Ici, l'éditeur a enregistré le nom CAPTAIN LASERHAWK NIJI WARRIOR, qui a ensuite reçu la mention « déconseillée aux moins de 12 ans ». Mais alors, quel est le lien avec la saga Far Cry ? En fait, ce serait un spin-off basé sur la série Netflix Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix.

Ce jeu présente une violence modérée dans laquelle des personnages de type humain sont abattus à l’aide de pistolets laser. Les réactions aux tirs ne sont pas réalistes, les personnages se brisant en plusieurs parties lorsqu’ils sont touchés. Il n’y a pas de détails gore ou de blessures, bien qu’il y ait des éclaboussures de sang sur le sol. La description offerte par le PEGI pour ce mystérieux spin-off estampillé Far Cry

Il faut savoir que la série est elle-même inspirée du spin-off de Far Cry 3 baptisé Blood Dragon. Ce dernier, sorti en 2013, n'a pas manqué de plaire aux joueurs. Et finalement, en 2023, l'anime Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix a vu le jour. Il a d'ailleurs été plutôt bien apprécié. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas dénué de sens qu'Ubisoft décide d'enchaîner sur un jeu s'inscrivant dans l'univers du show. En fait, on pourrait presque considérer ça comme une suite spirituelle à Blood Dragon.

A quoi s'attendre niveau gameplay ?

Côté gameplay pour ce spin-off à la sauce Far Cry, on nous parle d'une expérience multijoueur où on prendra part à des matchs à mort par équipes au laser. Le but étant d'éliminer le plus d'adversaires possible. En outre, il y aura des microtransactions, avec des cosmétiques à la clé ou des objets spéciaux. Bref, ça paraît crédible, mais il convient tout de même de prendre ça avec des pincettes. Comme toujours, il vaut mieux attendre une confirmation officielle de la part des têtes pensantes derrière le projet.

Quant à Far Cry 7, il demeure encore et toujours dans l'ombre. Selon des sources diverses et variées, le jeu serait en développement chez Ubisoft Montréal. En interne, il est connu sous le nom de « Project Blackbird ». Mais il y aurait aussi un titre multijoueur nommé « Project Maverick ». La rumeur voudrait que son expérience soit axée sur l'extraction, et que le cadre soit posé dans une zone fictive, inspiré de l'Alaska, appelée Alashnica. On est loin du spin-off dont on a parlé plus haut.