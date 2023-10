Il y a quelque temps que nous n'avons pas reçu de nouvelles officielles concernant la franchise Far Cry. C'est pourquoi une récente fuite d'informations à propos de la série a suscité beaucoup d'attention et d'intérêt.

Alors, quelles sont les dernières nouvelles concernant Far Cry, une franchise cruciale pour Ubisoft et très appréciée par de nombreux joueurs ? Insider Gaming et Tom Henderson viennent de partager de nouvelles informations, ce qui excite la communauté et nous donne un aperçu de ce que l'éditeur francophone prépare dans sa hotte de Père Noël.

Far Cry, un jeu multijoueur à part

Selon Insider Gaming, un second jeu Far Cry est actuellement en développement. Il s'agit d'un shooter multijoueur totalement distinct de Far Cry 7. Ainsi, Ubisoft travaille sur deux projets Far Cry séparés, tous deux dirigés par Ubisoft Montreal. Bien que ces deux jeux aient été initialement regroupés il y a plusieurs années sous le nom de code "Talisker", des changements de direction et des évolutions dans la conception des jeux ont conduit à la séparation des projets. Désormais, Far Cry 7 est le prochain titre principal d'Ubisoft, connu en interne sous le nom de "Project Blackbird", tandis que le jeu multijoueur a été baptisé "Project Maverick". Ces deux jeux sont maintenant complètement indépendants l'un de l'autre, Maverick se transformant en une expérience multijoueur axée sur l'extraction dans l'univers Far Cry.

Le projet multijoueur Far Cry a connu de nombreux changements au fil de son cycle de développement. Ubisoft semble maintenant s'être fixé sur un shooter axé sur l'extraction, se déroulant dans un cadre fictif inspiré de l'Alaska, appelé Alashnica. L'intrigue du jeu reposerait sur le joueur, attiré dans la région par la promesse de liberté, pour finalement découvrir un monde chaotique. Où c'est chacun pour soi, comme on pouvait s'en douter.

Simple et efficace

Dans la lignée des jeux Far Cry, les joueurs devront fouiller l'environnement à la recherche de ressources pour survivre. Cela inclut la chasse aux animaux pour leur peau afin de fabriquer des équipements, la recherche de produits chimiques pour créer des gadgets, la cueillette de plantes pour des fournitures médicales, ainsi que la recherche de pièces d'armes et de douilles pour fabriquer des armes et des munitions.

Le jeu introduirait un concept de "Hideout", qui est votre base d'opérations et votre lieu sûr pour stocker vos armes, équipements, gadgets, et plus encore. Ce nouveau jeu Far Cry propose une expérience solo, mais peut également être joué en équipe, les coéquipiers partageant le même abri et le même butin.

Comme c'est souvent le cas avec les shooters basés sur l'extraction, le gameplay se concentrerait sur la collecte d'équipements, la progression en niveau et l'acquisition de bonus. Bien que les sources n'aient pas pu fournir de détails précis sur ces bonus, elles ont indiqué qu'ils sont directement liés au système de niveaux. Pour progresser, les joueurs devront accomplir des contrats en jeu (défis), ce qui leur permettra d'acheter des bonus.

Pour quand ?

Maverick est présenté comme un jeu à haut risque et à haute récompense, avec la permadeath activée : en cas de mort, le joueur perd tout, y compris son équipement, ses bonus et ses niveaux. La seule chose qu'il conserve sont les objets stockés dans l'abri. Nous sommes donc manifestement en présence d'un jeu qui s'inspire de l'excellent Escape From Tarkov, qui repose lui aussi sur une mécanique de jeu axée sur l'extraction.

Bien que les dates soient à prendre avec précaution en raison de la tendance d’Ubisoft à reporter ses jeux, Insider Gaming indique que la sortie du jeu multijoueur est prévue avant celle de Far Cry 7, avec une date de sortie provisoirement fixée à avril 2025 et une phase Alpha prévue pour la première moitié de 2024. Si Ubisoft respecte ce calendrier, nous pourrions en apprendre davantage sur Maverick dans un futur proche.