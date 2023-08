La licence Far Cry souffle le chaud et le froid depuis plusieurs années. Si la saga a connu son climax avec le troisième épisode, les opus suivants ont clairement reçu un accueil mitigé de la part des joueurs et des critiques. Même Far Cry 6 et sa star Giancarlo Esposito n'auront pas réussi à faire l'unanimité. C'est pour cette raison que le bouleversement important qui vient d'être annoncé pourrait faire plaisir aux fans et redynamiser la saga au moment où elle paraît s'enliser.

Un gros changement pour la licence Far Cry

Dan Hay a occupé le rôle de producteur sur la franchise d'Ubisoft avant d'en prendre les commandes jusqu'à la sortie de Far Cry 6, paru en octobre 2021. Quelques semaines plus tard, cette figure importante du studio faisait ses valises, et il occupe désormais le poste de vice-président chez Blizzard. Ubisoft devait donc choisir un nouveau leader pour sa licence forte et c'est Drew Holmes qui a été choisi. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que l'homme a travaillé en tant que directeur narratif sur Far Cry 5 et New Dawn. Il annonce lui-même la nouvelle sur son compte LinkedIn.

Ces derniers mois ont été passionnants… Je suis heureux de vous annoncer que j'occupe désormais le poste de directeur de la saga chez Ubisoft ! Nous avons de grandes choses en réserve.

Même si Far Cry 5 n'a pas révolutionné la franchise et atteint la grandeur du troisième épisode, le FPS en monde ouvert a reçu un accueil plutôt bon de la part des fans, en tout cas bien meilleur que le sixième opus. Les plus optimistes prendront donc cette nouvelle comme un signal positif et on peut les comprendre. Espérons que cela marque un véritable renouveau pour la série. Rappelons que selon le très bien informé Tom Henderson, Far Cry 7 serait déjà en développement, en plus d'un spin-off multijoueur inspiré du mode DMZ de Call of Duty Modern Warfare 2 également dans les tuyaux. Il faudra cependant patienter avant de voir quel impact cette prise de position aura sur la franchise.